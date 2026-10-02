От оцепенения до слез счастья: известной украинской певице сделали предложение на съемках (видео)

Популярная украинская певица Skylerr и известный юрист, бывший глава Федерации легкой атлетики Евгений Пронин объявили о помолвке после романтического предложения руки и сердца.

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя — Валерия Кудрявец) неожиданно получила предложение руки и сердца. Ее возлюбленный, адвокат Евгений Пронин, решил распрощаться со статусом завидного холостяка и сделал артистке предложение. 2 октября пара опубликовала в Instagram трогательное видео, на котором Пронин внезапно становится на одно колено и делает любимой предложение.

Певица как раз снимала видео для TikTok под свою новую песню "Красный мак", как вдруг Евгений Пронин достал кольцо и опустился на одно колено. Предложение стало для артистки настоящим сюрпризом: сначала она онемела от шока, а через мгновение уже не сдерживала эмоций и расплакалась от счастья, сказав долгожданное "Да".

Видео дня

После этого пара поделилась снимками этого особенного момента в социальных сетях.

Пост Skylerr в Instagram

О помолвке также кратко сообщил Евгений Пронин на своём Telegram-канале. Его сообщение состояло всего из одного слова: "Женюсь".

В дополнение к видео Валерия Кудрявец опубликовала ещё несколько фотографий с этого особенного дня. На них влюблённая пара не скрывает своих эмоций — от удивления и волнения до искренней радости в тот момент, когда Евгений Пронин сделал предложение.

Пост Skylerr в Instagram

Публикация быстро собрала поздравления от представителей украинского шоу-бизнеса и спортивного сообщества. Среди тех, кто оставил комментарии, были Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Fiїnka, скелетонист Владислав Гераскевич и легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Что известно об этой паре

Евгений Пронин — украинский адвокат, который также исполнял обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины. Он стал известен не только в профессиональной среде, но и благодаря отношениям с певицей SKYLERR.

SKYLERR и Евгений Пронин публично объявили о своих отношениях в новогоднюю ночь 31 декабря 2025 года. Они одновременно опубликовали в Instagram совместную подборку романтических фотографий с подписью "Итоги не одного года", фактически подтвердив слухи о романе, которые ходили ещё в 2025 году.

В марте 2026 года пара уже открыто рассказывала о своих отношениях. В частности, SKYLERR говорила, что они старались не выносить личную жизнь на публику и сохранять личное пространство.

Тогда же стало известно, что Пронин и SKYLERR обсуждали предстоящую свадьбу. В частности, в марте артистка рассказывала о своем отношении к брачному договору, который её возлюбленный планировал заключить перед свадьбой.

Теперь пара объявила о помолвке. Дату свадьбы Пронин и SKYLERR пока не назвали.

История отношений

Пронин и SKYLERR познакомились через социальные сети. Они подписались друг на друга в Instagram, некоторое время переписывались, а затем решили встретиться лично.

При этом первая личная встреча влюбленных оказалась крайне необычной: Евгений Пронин, увлекающийся историей и проводящий экскурсии по Байковому кладбищу в Киеве, предложил певице прогуляться по этому месту. Об этой необычной первой встрече SKYLERR рассказывала в интервью в марте 2026 года.

После этого они стали больше общаться. По словам артистки, романтические отношения постепенно развивались после совместного похода на концерт.

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