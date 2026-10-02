Від заціпеніння до сліз щастя: відомій українській співачці освідчилися на зйомках (відео)

Популярна українська співачка Skylerr та відомий юрист і ексочільник Федерації легкої атлетики Євген Пронін оголосили про заручини після романтичної пропозиції руки і серця.

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім’я — Валерія Кудрявець) несподівано отримала пропозицію руки та серця. Її коханий, адвокат Євген Пронін, вирішив розпрощатися зі статусом завидного холостяка та покликав артистку заміж. 2 жовтня пара опублікувала в Instagram зворушливе відео, на якому Пронін раптово стає на одне коліно та робить коханій пропозицію.

Співачка якраз знімала відео для TikTok під свою нову пісню "Червоний мак", як раптом Євген Пронін дістав каблучку й став на одне коліно. Пропозиція виявилася для артистки справжнім сюрпризом: спочатку вона заніміла від шоку, а за мить уже не стримувала емоцій і розплакалася від щастя, сказавши омріяне "Так".

Видео дня

Після цього пара поділилася кадрами особливого моменту в соцмережах.

Допис Skylerr в Instagram

Про заручини також коротко повідомив і Євген Пронін у своєму Telegram-каналі. Його допис складався лише з одного слова: "Одружуюся".

На додачу до відео Валерія Кудрявець опублікувала ще кілька фото з цього особливого дня. На них закохана пара не приховує своїх емоцій — від здивування та хвилювання до щирої радості в момент, коли Євген Пронін зробив пропозицію.

Допис Skylerr в Instagram

Публікація швидко зібрала привітання від представників українського шоу-бізнесу та спортивної спільноти. Серед тих, хто залишив коментарі, були Леся Нікітюк, Надя Дорофеєва, Fiїnka, скелетоніст Владислав Гераскевич та легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Що відомо про пару

Євген Пронін — український адвокат, який також виконував обов’язки президента Федерації легкої атлетики України. Він став відомим не лише у професійному середовищі, а й завдяки стосункам зі співачкою SKYLERR.

Публічно про свої стосунки SKYLERR та Євген Пронін повідомили у новорічну ніч 31 грудня 2025 року. Вони одночасно опублікували в Instagram спільну добірку романтичних фотографій із підписом "Підсумки не одного року", фактично підтвердивши чутки про роман, які ширилися ще у 2025 році.

У березні 2026 року пара вже відкрито розповідала про свої стосунки. Зокрема, SKYLERR говорила, що вони намагалися не виносити особисте життя на публіку та зберігати власний простір.

Тоді ж стало відомо, що Пронін і SKYLERR обговорювали майбутній шлюб. Зокрема, у березні артистка розповідала про ставлення до шлюбного договору, який її коханий планував укласти перед весіллям.

Тепер пара оголосила про заручини. Дату весілля Пронін та SKYLERR наразі не повідомляли.

Історія стосунків

Пронін та SKYLERR познайомилися через соціальні мережі. Вони стежили одне за одним в Instagram, певний час листувалися, а потім вирішили зустрітися особисто.

При цьому перша особиста зустріч закоханих виявилася вкрай незвичною: Євген Пронін, який цікавиться історією та проводить екскурсії Байковим кладовищем у Києві, запропонував співачці прогулянку цим місцем. Про цю незвичну першу зустріч SKYLERR розповідала в інтерв'ю у березні 2026 року.

Після цього вони почали більше спілкуватися. За словами артистки, романтичні стосунки поступово розвивалися після спільного походу на концерт.

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