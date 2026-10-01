Зірка серіалу "Школа виживання" таємно одружилась зі своєю партнеркою
Американська акторка, зірка серіалу "Школа виживання" Софія Буш одружилась зі своєю обраницею, футболісткою Ешлін Гарріс. Пара зіграла весілля ще влітку 2025 року.
Знаменитості влаштували закриту вечірку у Нью-Йорку. На весіллі також були присутні діти Ешлін Гарріс — Слоун та Оушен. Про це повідомляє People.
Таємне весілля Буш та Гарріс
Пара одружилась влітку 2025 року у Нью-Йорку. Буш та Гарріс організували закриту вечірку, де були й діти Ешлін. За словами акторки, свято пройшло дуже зворушливо.
"Це було так зворушливо й абсолютно невимушено. Я ніколи цього не забуду, адже весілля далеко не завжди проходять саме так. Мені здається, коли відчуваєш, що у твоєму житті все нарешті стало на свої місця, починаєш розуміти, чому люди хочуть, щоб ти поділилася своєю історією", — зазначила Буш.
Особисте життя Софії Буш
Перший шлюб акторки з Чадом Майклом Мюрреєм протримався лише рік – з 2005 по 2006. Вдруге вона вийшла заміж за Гранта Г’юза. Пара була разом з 2022 по 2024 рік.
У жовтні 2023 року з’явились чутки про стосунки Буш і Гарріс. Тоді акторка привселюдно зізналась про свою квір-ідентичність і підтвердила роман з футболісткою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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