Звезда сериала "Школа выживания" тайно вышла замуж за свою партнершу

Американская актриса, звезда сериала "Школа выживания" София Буш вышла замуж за свою избранницу, футболистку Эшлин Харрис. Пара сыграла свадьбу ещё летом 2025 года.

Знаменитости устроили закрытую вечеринку в Нью-Йорке. На свадьбе также присутствовали дети Эшлин Харрис — Слоун и Оушен. Об этом сообщает People.

Тайная свадьба Буш и Харрис

Пара поженилась летом 2025 года в Нью-Йорке. Буш и Харрис устроили закрытую вечеринку, на которой присутствовали и дети Эшлин. По словам актрисы, праздник прошел очень трогательно.

"Это было так трогательно и совершенно непринужденно. Я никогда этого не забуду, ведь свадьбы далеко не всегда проходят именно так. Мне кажется, когда чувствуешь, что в твоей жизни всё наконец-то стало на свои места, начинаешь понимать, почему люди хотят, чтобы ты поделилась своей историей", — отметила Буш.

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София Буш и Эшлин Харрис поженились Фото: Instagram

Личная жизнь Софии Буш

Первый брак актрисы с Чадом Майклом Мюрреем продлился всего год — с 2005 по 2006 год. Во второй раз она вышла замуж за Гранта Хьюза. Пара была вместе с 2022 по 2024 год.

В октябре 2023 года появились слухи об отношениях Буш и Харрис. Тогда актриса публично призналась в своей квир-идентичности и подтвердила роман с футболисткой.

София Буш и Эшлин Харрис вместе Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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