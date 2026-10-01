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Звезда сериала "Школа выживания" тайно вышла замуж за свою партнершу

Как выглядят София Буш и Эшлин Харрис
София Буш и Эшлин Харрис | Фото: Instagram

Американская актриса, звезда сериала "Школа выживания" София Буш вышла замуж за свою избранницу, футболистку Эшлин Харрис. Пара сыграла свадьбу ещё летом 2025 года.

Знаменитости устроили закрытую вечеринку в Нью-Йорке. На свадьбе также присутствовали дети Эшлин Харрис — Слоун и Оушен. Об этом сообщает People.

Тайная свадьба Буш и Харрис

Пара поженилась летом 2025 года в Нью-Йорке. Буш и Харрис устроили закрытую вечеринку, на которой присутствовали и дети Эшлин. По словам актрисы, праздник прошел очень трогательно.

"Это было так трогательно и совершенно непринужденно. Я никогда этого не забуду, ведь свадьбы далеко не всегда проходят именно так. Мне кажется, когда чувствуешь, что в твоей жизни всё наконец-то стало на свои места, начинаешь понимать, почему люди хотят, чтобы ты поделилась своей историей", — отметила Буш.

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Актрисы София Буш и Эшлин Харрис поженились
София Буш и Эшлин Харрис поженились
Фото: Instagram

Личная жизнь Софии Буш

Первый брак актрисы с Чадом Майклом Мюрреем продлился всего год — с 2005 по 2006 год. Во второй раз она вышла замуж за Гранта Хьюза. Пара была вместе с 2022 по 2024 год.

В октябре 2023 года появились слухи об отношениях Буш и Харрис. Тогда актриса публично призналась в своей квир-идентичности и подтвердила роман с футболисткой.

Актриса София Буш и Эшлин Харрис
София Буш и Эшлин Харрис вместе
Фото: Instagram

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Кроме того, украинский певец Геннадий Витер откровенно высказался о своем отношении к каминг-ауту и прокомментировал слухи о своей ориентации.