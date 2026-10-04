Романтично держатся за руки: первые совместные фото Гарри и Меган после возвращения в Британию

Герцог и герцогиня Сассекские впервые появились на публике после возвращения в Великобританию. Они пообедали в пабе The Falkland Arms в Котсуолдсе.

Принц Гарри и его жена Меган были впервые замечены на публике со времени своего возвращения из Штатов во время прогулки в местный паб в четверг, 1 октября. Об этом пишет издание The Sun, публикуя соответствующие фото.

Меган Маркл и принц Гарри держатся за руки во время прогулки

Оба супруга были в черных солнцезащитных очках, при этом Гарри был в фуражке пожарной службы Санта-Барбары, а Меган сжимала в руках клатч.

Фото: The Sun

Внутри паба XVI века Меган заказала порцию безглютеновой трески в пивном кляре с картофелем фри, гороховым пюре и соусом тартар за 18,25 фунтов стерлингов, то есть примерно 1085 грн.

Гарри же выбрал пирог с курицей, ветчиной и луком-пореем с сезонной зеленью, сливочным картофельным пюре и подливкой за 17,95 фунтов стерлингов, то есть примерно 1067 грн.

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Меню Меган... Фото: The Sun ...и заказ Гарри

"Здесь ко всем относятся как к королевским особам — неважно, кто ты", — подчеркнул изданию сотрудник паба.

Вывеска паба Фото: The Sun

Паб назван в честь Луция Кэри, 2-го виконта Фолкленда, который сражался на стороне роялистов в гражданской войне и умер в 1643 году. Его семья до сих пор владеет поместьем Грейт-Тью, где Гарри и Меган жили до переезда в США.

Исторический паб даже упоминается в популярном гангстерском сериале Фото: The Sun

В сериале "Гангстерленд" персонаж Пирса Броснана Конрад Харриган упоминает паб, говоря, что в Falkland Arms подают "хорошее пиво".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

принц Гарри и Меган Маркл потратили десятки тысяч долларов на перелет из США в Великобританию вместе с собаками.

Меган Маркл предъявила высокие требования к своему новому дому в Великобритании.

Кроме того, журналисты высказали предположение, почему герцог и герцогиня Сассекские решились вернуться в Великобританию спустя более шести лет после того, как они покинули королевскую семью ради новой жизни в США.