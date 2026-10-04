Романтично тримаються за руки: перші спільні фото Гаррі та Меган після повернення до Британії

Герцог і герцогиня Сассекські вперше з’явилися на публіці після повернення до Великої Британії. Вони пообідали в пабі The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Принц Гаррі та його дружина Меган вперше з’явилися на публіці після повернення зі США під час прогулянки до місцевого пабу у четвер, 1 жовтня. Про це повідомляє видання The Sun, опублікувавши відповідні фото.

Меган Маркл і принц Гаррі тримаються за руки під час прогулянки

Обоє подружжя були в чорних сонцезахисних окулярах, при цьому Гаррі мав на голові кепку пожежної служби Санта-Барбари, а Меган тримала в руках клатч.

Фото: The Sun

У пабі XVI століття Меган замовила порцію безглютенової тріски в пивному клярі з картоплею фрі, гороховим пюре та соусом тартар за 18,25 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 1085 грн.

Гаррі ж обрав пиріг із куркою, шинкою та цибулею-пореєм із сезонною зеленню, вершковим картопляним пюре та підливою за 17,95 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 1067 грн.

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Меню Меган... Фото: The Sun ...і замовлення Гаррі

"Тут до всіх ставляться як до королівських осіб — неважливо, хто ти", — наголосив у розмові з виданням співробітник пабу.

Вивіска пабу Фото: The Sun

Паб названо на честь Луція Кері, 2-го віконта Фолкленда, який воював на боці роялістів у громадянській війні та помер у 1643 році. Його родина досі володіє маєтком Грейт-Тью, де Гаррі та Меган жили до переїзду до США.

Цей історичний паб навіть згадується в популярному гангстерському серіалі Фото: The Sun

У серіалі "Гангстерленд" персонаж Пірса Броснана Конрад Харріган, згадує паб, кажучи, що в Falkland Arms подають "гарне пиво".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Принц Гаррі та Меган Маркл витратили десятки тисяч доларів на переліт із США до Великої Британії разом із собаками.

Меган Маркл висунула високі вимоги до свого нового будинку у Великій Британії.

Крім того, журналісти висловили припущення щодо того, чому герцог і герцогиня Сассекські вирішили повернутися до Великої Британії через понад шість років після того, як вони залишили королівську родину заради нового життя у США.