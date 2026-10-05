Кому нужно есть инжир: Эктор Хименес-Браво назвал 4 лучших сочетания (фото)
Шеф-повар и постоянный член жюри шоу "МастерШеф" рассказал о лучших гастрономических сочетаниях с инжиром. Этот фрукт стоит сочетать с горгонзолой, грецким орехом, прошутто, козьим сыром и рукколой.
Инжир можно превратить в настоящий гастрономический шедевр, если знать, с чем его сочетать. Эктор Хименес-Браво собрал четыре лучших комбинации – от быстрых перекусов до изысканных закусок, которые гармонично дополнят стол.
Кому и как лучше всего есть инжир – читайте в материале Фокуса.
Инжир и горгонзола
Классическое гастрономическое сочетание, в котором сладость спелого фрукта идеально уравновешивает яркий, слегка солоноватый вкус сыра с плесенью.
Контраст сладкого и соленого создает насыщенный вкусовой профиль. Просто разрежьте инжир пополам, положите сверху небольшой кусочек горгонзолы – и вы получите готовую, очень удачную закуску за считанные секунды.
Инжир и грецкий орех
Идеальный вариант для тех, кто ценит разнообразие текстур. Здесь прекрасно сочетаются контрастные текстуры: нежный, мягкий и сочный фрукт идеально дополняется хрустящим орехом.
Достаточно положить сверху на инжир несколько половинок грецкого ореха – и вот, полезный перекус в стиле минимализма готов.
Инжир и прошутто
Изысканное сочетание, которое переносит вас на побережье Средиземного моря.
Сладкое и соленое – беспроигрышная классика, которая всегда срабатывает на все сто. Оберните фрукт ломтиками прошутто, быстро обжарьте на гриле, добавьте немного меда – беллиссимо! Блюдо ресторанного уровня готово у вас дома.
Инжир и козий сыр с рукколой
Здесь достигнут идеальный баланс: естественная сладость инжира, нежность сливочного козьего сыра и легкая пикантная горчинка рукколы.
Смешайте ингредиенты в салатнице и обязательно попробуйте эту комбинацию – результат вас приятно удивит.
Кому полезно есть инжир
Исследования связывают регулярное употребление инжира с улучшением работы кишечника и облегчением болей во время менструации. Впрочем, исследователи отмечают, что одной ягоды для лечения недостаточно.
Плоды содержат вещества, снижающие воспаление в организме. В частности, это антиоксиданты и клетчатка. Клетчатка помогает поддерживать регулярный стул. Кроме того, инжир содержит пребиотики, которые "питают" пробиотики, то есть полезные бактерии кишечника.
Инжир может облегчать течение воспалительных состояний, в частности аллергии, артрита и воспалительных заболеваний кишечника. Клетчатка даёт ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Один средний свежий плод:
- калории: 37;
- углеводы: 9,6 г (3,49 % суточной нормы);
- клетчатка: 1,45 г (5,17 %);
- белок: 0,375 г (0,75 %);
- жиры: 0,15 г (0,19 %);
- натрий: 0,5 мг (0,02 %);
- добавленные сахара: 0 г.
Минералов в порции немного, однако среди распространенных фруктов инжир отличается самым высоким содержанием минералов. Он обеспечивает небольшую долю суточной нормы калия, кальция, магния, марганца, железа и цинка.
Его можно есть свежим или сушеным, сырым или термически обработанным.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После скандала с утечкой личных видео Эктор Хименес-Браво взялся сам снимать пародии на самого себя.
- Шеф-повару так и не удалось попасть в полк "Ахиллес".
А в начале 2025 года ресторатор без обиняков высказался о коррупции в Украине.
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