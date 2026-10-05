Трамп принял в свою команду 24-летнюю журналистку: у нее есть фото с матом в адрес Байдена

У Дональда Трампа появилась новая заместительница пресс-секретаря — 24-летняя Бени Рэй Хармони. Ранее она работала корреспондентом правого телеканала и известна своей активной поддержкой движения MAGA.

О своём назначении Гармони сообщила в социальной сети X, выразив искреннюю благодарность президенту Трампу за предоставленную возможность и доверие.

"С радостью объявляю, что присоединяюсь к администрации Трампа в качестве заместителя пресс-секретаря Белого дома. Для меня было честью освещать работу этой исторической администрации в качестве старшего корреспондента Белого дома для Real America’s Voice. Я невероятно благодарна президенту Трампу за эту возможность и его доверие. С нетерпением жду следующей главы — служения американскому народу и продолжения борьбы за американскую мечту", — написала она.

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24-летняя Бени Рэй Хармони Фото: Instagram

Кто такая Бени Рэй Хармони

Гармони известна своей активностью в консервативных кругах. Во время учебы она сотрудничала с организацией Turning Point USA Чарли Кирка, а также привлекла внимание общественности фотографией со снайперской винтовкой в футболке с нецензурной надписью в адрес Джо Байдена. А после убийства Кирка она не сдержала слёз в прямом эфире, назвав его своим наставником, который изменил её жизнь.

Бени Рэй Хармони в футболке с надписью "F*** Joe Biden" Фото: из открытых источников

В Белом доме молодую республиканку считают лояльным членом команды и надежным голосом движения MAGA.

Напомним, администрация Дональда Трампа расширила переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, включив в них многомиллиардную нефтяную сделку. Речь идет о продаже активов российской компании "Лукойл".

Кроме того, президент США оказался в новой курьезной ситуации во время митинга в городе Дюрант, штат Оклахома, 1 октября. Во время своего выступления он заявил, что хотел бы поцеловать двух мужчин на сцене.