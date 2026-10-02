"Хотел их крепко поцеловать": Трамп попал в курьезную ситуацию на сцене

Президент США Дональд Трамп оказался в новой курьезной ситуации во время митинга в городе Дюрант, штат Оклахома, 1 октября. Во время своего выступления он заявил, что хотел бы поцеловать двух мужчин на сцене.

Но тут же поспешно уточнил, что это совсем не то, о чём вы подумали, сообщает The New York Times.

Трамп заговорил о поцелуе между мужчинами

Инцидент произошёл во время очередного публичного выступления политика, посвящённого промежуточным выборам в Конгресс. В тот день президент США выступал перед толпой людей, поддерживающих его политику. Во время выступления Трамп вывел на сцену нескольких сторонников из Оклахомы, которых он описывал как "великих, сильных, красивых". Американский президент обратил на них внимание, посмотрев видео, на котором было видно, как они стояли в очереди на митинг с участием президента США.

"Я хотел их крепко поцеловать. И меня к ним физически совсем не тянет, хотя они очень хорошие люди", — заявил Трамп.

Видео дня

Стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп часто попадает в странные и курьезные ситуации.

В частности, во время церемонии встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Дональд Трамп так шел по красной дорожке, что его жена Мелания просто оказалась позади него.

Тогда в социальных сетях пользователи предположили, что глава Белого дома просто оттеснил свою жену с красной дорожки. Ролик вызвал немало остроумных шуток и интерпретаций, в частности, его уже назвали попыткой Трампа отодвинуть свою жену из центра внимания.

Кроме того, президент США Дональд Трамп вновь оказался в забавной ситуации, которая быстро разлетелась по сети. Он забавно вздрогнул, когда над ним с грохотом пролетел бомбардировщик. Это произошло во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, Дональд Трамп проконсультировался с искусственным интеллектом Grok, прежде чем принял решение захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.