Трамп консультировался с ИИ Илона Маска перед захватом Мадуро, — TIME

Дональд Трамп проконсультировался с искусственным интеллектом Grok, прежде чем принял решение захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным журнала TIME, президент США в течение нескольких часов задавал чат-боту вопросы о том, как отреагируют граждане Венесуэлы на свержение диктатора. На тот момент США уже наносили ракетные удары по венесуэльским суднам, подозреваемым в перевозке наркотиков.

Трамп спросил у алгоритма, как население отнесется к возможному аресту Мадуро. Чат-бот ответил, что венесуэльский лидер — репрессивный и непопулярный диктатор, поэтому большинство граждан будет праздновать его падение.

Николас Мадуро Фото: из открытых источников

После проведения американской операции по задержанию Мадуро в Венесуэле действительно прошли массовые празднования. Трамп тогда признал прогноз искусственного интеллекта впечатляющим и назвал Grok "гениальным". По информации источников издания, этот случай существенно укрепил доверие президента США к технологиям искусственного интеллекта и повлиял на его дальнейшие решения.

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Напомним, ранее мы писали, что в США арестовали мужчину, который выиграл 400 000 долларов на ставках на свержение Мадуро. Ван Дайк поставил более 33 тысяч долларов на исходы, связанные с вводом войск США в Венесуэлу и отстранением Мадуро от власти до конца января 2026 года.

Кроме того, похищенный США лидер Венесуэлы Николас Мадуро потребовал прекратить начатый в отношении него судебный процесс из-за того, что американское правительство блокировало платежи его адвокату.