Трамп радився з ШІ від Ілона Маска перед захопленням Мадуро, — TIME

Дональд Трамп консультувався з штучним інтелектом Grok перед тим, як ухвалив рішення захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

За даними журналу TIME, президент США кілька годин ставив чат-боту запитання, якою буде реакція громадян Венесуели на повалення диктатора. На той момент США вже завдавали ракетних ударів по венесуельських суднах, які підозрювали у транспортуванні наркотиків.

Трамп запитав у алгоритму, як населення сприйме ймовірне затримання Мадуро. Чат-бот відповів, що венесуельський лідер є репресивним та непопулярним диктатором, тому більшість громадян святкуватиме його падіння.

Ніколас Мадуро Фото: з відкритих джерел

Після проведення американської операції із затримання Мадуро, у Венесуелі дійсно відбулися масові святкування. Трамп тоді визнав прогноз штучного інтелекту вражаючим та назвав Grok "геніальним". За інформацією джерел видання, цей випадок суттєво зміцнив довіру президента США до технологій штучного інтелекту та вплинув на його подальші рішення.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в США заарештували чоловіка, який виграв $400 000 на захопленні Мадуро. Ван Дайк поставив понад 33 тисячі доларів у категоріях щодо введення військ США до Венесуели та усунення Мадуро від влади до кінця січня 2026 року.

Крім того, викрадений США лідер Венесуели Ніколас Мадуро вимагав припинити розпочатий над ним суд через те, що американський уряд блокував платежі його адвокату.