"Хотів їх міцно поцілувати": Трамп потрапив у курйозну ситуацію на сцені

Президент США Дональд Трамп потрапив у нову курйозну ситуацію під час мітингу у місті Дюрант, що у штаті Оклахома, 1 жовтня. Під час свого виступу він заявив, що хотів би поцілувати двох чоловіків на сцені.

Але одразу ж поспішно уточнив, що це зовсім не те, про що ви подумали, повідомляє The New York Times.

Трамп заговорив про поцілунок чоловіків

Інцидент трапився під час нового публічного виступу політика, присвяченого проміжним виборам до Конгресу. Того дня президент США виступав перед натовпом людей, які підтримують його політику. Під час виступу Трамп вивів на сцену кількох прихильників з Оклахоми, яких він описував як "великих, сильних, красивих". Американський президент звернув на них увагу, переглянувши відео, де було помітно, як вони стояли в черзі на мітинг до президента США.

"Я хотів їх міцно поцілувати. І мене до них фізично зовсім не тягне, хоча вони дуже гарні люди", — заявив Трамп.

Видео дня

Варто зазначити, що американський президент Дональд Трамп часто потрапляє у дивні та курйозні ситуації.

Зокрема, під час церемонії зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна. Дональд Трамп так йшов червоною доріжкою, що його дружина Меланія просто опинилася за нею.

Тоді у соціальних мережах користувачі припустили, що глава Білого дому просто відтіснив свою дружину з червоної доріжки. Ролик викликав чимало дотепних жартів та інтерпретацій, зокрема, його вже назвали спробою Трампа відтіснити свою дружину з центру уваги.

Крім того, президент США Дональд Трамп знову потрапив у смішний курйоз, який швидко розлетівся в мережі. Він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник. Момент стався під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Також Дональд Трамп консультувався з штучним інтелектом Grok перед тим, як ухвалив рішення захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро.