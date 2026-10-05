Трамп взяв у команду 24-річну журналістку: вона має фото з лайкою про Байдена

У Дональда Трампа з'явилася нова заступниця прессекретаря — 24-річна Бені Рей Гармоні. Раніше вона працювала кореспонденткою правого телеканалу та відома своєю активною підтримкою руху MAGA.

Про своє призначення Гармоні повідомила в соціальній мережі X, висловивши щиру вдячність президенту Трампу за надану можливість та довіру.

"З радістю оголошую, що приєднуюся до адміністрації Трампа як заступниця прессекретаря Білого дому. Для мене було честю висвітлювати роботу цієї історичної адміністрації як старша кореспондентка Білого дому для Real America’s Voice. Я неймовірно вдячна президенту Трампу за цю можливість і його довіру. З нетерпінням чекаю на наступний розділ — служіння американському народу та продовження боротьби за американську мрію", — написала вона.

24-річна Бені Рей Гармоні Фото: Instagram

Хто така Бені Рей Гармоні

Гармоні відома своєю активністю в консервативних колах. Під час навчання вона співпрацювала з організацією Turning Point USA Чарлі Кірка, а також привернула увагу громадськості фотографією зі снайперською гвинтівкою у футболці з нецензурним написом на адресу Джо Байдена. А після вбивства Кірка вона не стримала сліз у прямому ефірі, назвавши його своїм наставником, який змінив її життя.

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Бені Рей Гармоні у футболці з написом "F*** Joe Biden" Фото: з відкритих джерел

У Білому домі молоду республіканку вважають лояльною членкинею команди та надійним голосом руху MAGA.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розширила переговори з Росією щодо завершення війни в Україні, залучивши до них багатомільярдну нафтову угоду. Ідеться про продаж активів російського "Лукойлу".

Крім того, президент США потрапив у нову курйозну ситуацію під час мітингу у місті Дюрант, що у штаті Оклахома, 1 жовтня. Під час свого виступу він заявив, що хотів би поцілувати двох чоловіків на сцені.