"Вам не послышалось": украинка рассказала о жизни в Испании (фото)

Украинка по имени Юлия, прожив четыре года в Канаде и несколько месяцев дома, решила познакомиться с Испанией.

Она делится своей историей в Instagram (yulia_canada__).

Украинка сбежала из Канады в Испанию

"Я сбежала из Канады в Испанию и вот какую разницу заметила. В Испании все сделано так, чтобы упростить повседневную жизнь: магазины рядом с домом, автобусы повсюду и удобное метро, масса баров и кафе", — говорит Юлия.

Больше всего украинку поразило то, что испанки спокойно загорают топлес.

"Что?! Вам не послышалось. Причем все происходит совершенно спокойно. И молодые девушки, и пожилые бабушки могут загорать и купаться без верхней части купальника. На обычном пляже. И никто не обращает внимания. Наверное, у них так принято", — отметила автор видео.

Видео дня

Украинка переехала в Испанию Фото: Instagram

Украинка переехала в Испанию Фото: Instagram

В Испании женщины загорают топлес Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на услышанное:

"Она молода и выбирает, где ей больше нравится, где ей комфортнее. Иммиграция — дело нелегкое. Желаю вам найти страну, в которой вам будет комфортно".

"Что-то вижу, вы не скучаете по Канаде".

"А, кстати, в Онтарио, по крайней мере, тоже можно загорать топлес, еще с 1996 года. Из какой Канады вы сбежали?"

"Куча вонючего мусора с тараканами и крысами тоже всегда под домом".

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия сбежала из Канады после 4 лет проживания там. Сначала она вернулась домой, а затем снова отправилась в путь.

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