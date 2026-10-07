UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Вам не послышалось": украинка рассказала о жизни в Испании (фото)

украинка сбежала из Канады в Испанию
Украинка переехала в Испанию | Фото: YouTube

Украинка по имени Юлия, прожив четыре года в Канаде и несколько месяцев дома, решила познакомиться с Испанией.

Она делится своей историей в Instagram (yulia_canada__).

Украинка сбежала из Канады в Испанию

"Я сбежала из Канады в Испанию и вот какую разницу заметила. В Испании все сделано так, чтобы упростить повседневную жизнь: магазины рядом с домом, автобусы повсюду и удобное метро, масса баров и кафе", — говорит Юлия.

Больше всего украинку поразило то, что испанки спокойно загорают топлес.

"Что?! Вам не послышалось. Причем все происходит совершенно спокойно. И молодые девушки, и пожилые бабушки могут загорать и купаться без верхней части купальника. На обычном пляже. И никто не обращает внимания. Наверное, у них так принято", — отметила автор видео.

Видео дня
Украинка переехала в Испанию
Украинка переехала в Испанию
Фото: Instagram
Украинка переехала в Испанию
Украинка переехала в Испанию
Фото: Instagram
украинка в Испании
В Испании женщины загорают топлес
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди отреагировали на услышанное:

  • "Она молода и выбирает, где ей больше нравится, где ей комфортнее. Иммиграция — дело нелегкое. Желаю вам найти страну, в которой вам будет комфортно".
  • "Что-то вижу, вы не скучаете по Канаде".
  • "А, кстати, в Онтарио, по крайней мере, тоже можно загорать топлес, еще с 1996 года. Из какой Канады вы сбежали?"
  • "Куча вонючего мусора с тараканами и крысами тоже всегда под домом".
Опрос

Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?

Опрос открыт до

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но в один момент решила начать все с нуля в Испании вместе со своим возлюбленным.