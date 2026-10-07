"Вам не послышалось": украинка рассказала о жизни в Испании (фото)
Украинка по имени Юлия, прожив четыре года в Канаде и несколько месяцев дома, решила познакомиться с Испанией.
Она делится своей историей в Instagram (yulia_canada__).
Украинка сбежала из Канады в Испанию
"Я сбежала из Канады в Испанию и вот какую разницу заметила. В Испании все сделано так, чтобы упростить повседневную жизнь: магазины рядом с домом, автобусы повсюду и удобное метро, масса баров и кафе", — говорит Юлия.
Больше всего украинку поразило то, что испанки спокойно загорают топлес.
"Что?! Вам не послышалось. Причем все происходит совершенно спокойно. И молодые девушки, и пожилые бабушки могут загорать и купаться без верхней части купальника. На обычном пляже. И никто не обращает внимания. Наверное, у них так принято", — отметила автор видео.
Реакция сети
В комментариях люди отреагировали на услышанное:
- "Она молода и выбирает, где ей больше нравится, где ей комфортнее. Иммиграция — дело нелегкое. Желаю вам найти страну, в которой вам будет комфортно".
- "Что-то вижу, вы не скучаете по Канаде".
- "А, кстати, в Онтарио, по крайней мере, тоже можно загорать топлес, еще с 1996 года. Из какой Канады вы сбежали?"
- "Куча вонючего мусора с тараканами и крысами тоже всегда под домом".
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Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Юлия сбежала из Канады после 4 лет проживания там. Сначала она вернулась домой, а затем снова отправилась в путь.
- Девушка была вынуждена уехать из Украины из-за угроз энергетической инфраструктуре.
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