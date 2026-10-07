"Вам не почулося": українка розповіла про життя в Іспанії (фото)
Українка на імʼя Юлія після чотирьох років життя в Канаді та кількох місяців вдома вирішила дослідити Іспанію.
Своєю історією вона ділиться в Instagram (yulia_canada__).
Українка втекла з Канади в Іспанію
"Я втекла з Канади в Іспанію і ось яку різницю помітила. В Іспанії все зроблено, щоб спростити повсякденне життя: магазини під домом, автобуси скрізь і зручне метро, купа барів та кафетеріїв", — каже Юлія.
Найбільше українку вразило те, що іспанки спокійно засмагають топлес.
"Що?! Вам не почулося. При чому абсолютно спокійно. І молоді дівчата, і старі бабусі можуть засмагати і купатися без верху. На звичайному пляжі. І ніхто не звертає уваги. Напевно, у них так заведено", — зазначила авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях люди відреагували на почуте:
- "Вона молода і вибирає, де їй більше подобається, більше комфортніше. Імміграція тяжка справа. Бажаю вам знайти країну, в якій вам буде комфортно".
- "Щось бачу, не сумуєте по Канаді".
- "А, до речі, в Онтаріо, принаймні, теж можна топлес загоряти, ще з 1996 року. Ви з якої Канади утекли?"
- "Купа сміття смердючого з тараканами та щурами також під домом завжди".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Юлія втекла з Канади після 4 років життя там. Вона спершу приїхала додому, а згодом знову вирушила в дорогу.
- Дівчина була змушена поїхати з України через загрози енергетичній інфраструктурі.
Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм коханим.