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"Вам не почулося": українка розповіла про життя в Іспанії (фото)

українка втекла з канади до іспанії
Українка переїхала до Іспанії | Фото: YouTube

Українка на імʼя Юлія після чотирьох років життя в Канаді та кількох місяців вдома вирішила дослідити Іспанію.

Своєю історією вона ділиться в Instagram (yulia_canada__).

Українка втекла з Канади в Іспанію

"Я втекла з Канади в Іспанію і ось яку різницю помітила. В Іспанії все зроблено, щоб спростити повсякденне життя: магазини під домом, автобуси скрізь і зручне метро, купа барів та кафетеріїв", — каже Юлія.

Найбільше українку вразило те, що іспанки спокійно засмагають топлес.

"Що?! Вам не почулося. При чому абсолютно спокійно. І молоді дівчата, і старі бабусі можуть засмагати і купатися без верху. На звичайному пляжі. І ніхто не звертає уваги. Напевно, у них так заведено", — зазначила авторка відео.

Українка переїхала до Іспанії
Українка переїхала до Іспанії
Фото: Instagram
Українка переїхала до Іспанії
Українка переїхала до Іспанії
Фото: Instagram
українка в іспанії
В Іспанії жінки засмагають топлес
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди відреагували на почуте:

Видео дня
  • "Вона молода і вибирає, де їй більше подобається, більше комфортніше. Імміграція тяжка справа. Бажаю вам знайти країну, в якій вам буде комфортно".
  • "Щось бачу, не сумуєте по Канаді".
  • "А, до речі, в Онтаріо, принаймні, теж можна топлес загоряти, ще з 1996 року. Ви з якої Канади утекли?"
  • "Купа сміття смердючого з тараканами та щурами також під домом завжди".
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