Лидер группы "ТИК" впервые за долгое время показал жену (фото)

Украинский певец и лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк впервые за долгое время показал свою жену Татьяну. 7 октября возлюбленная артиста отмечает день рождения.

Бронюк нежно поздравил жену с праздником и опубликовал с ней романтическое фото. Соответствующий снимок певец разместил на своей странице в Instagram (viktorbronyuk_official).

Как выглядит жена Бронюка

В своём посте артист заявил, что безмерно счастлив тому, что именно Татьяна рядом с ним. Он поблагодарил возлюбленную за её любовь, нежность, терпение и тепло, которое она каждый день дарит семье.

"Спасибо за твою улыбку, которая способна поднять мне настроение даже в самый тяжелый день. За то, что ты веришь в меня, поддерживаешь и просто всегда рядом", — написал Бронюк.

По словам певца, они с женой прошли через многое и воспитали двоих детей. Виктор ценит каждое мгновение, проведённое с любимой, и от этого очень счастлив.

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"Я хочу одного: чтобы впереди у нас было ещё очень-очень много лет вместе. Я хочу видеть, как ты смеешься, как сбываются твои мечты, как мы путешествуем, любим, спорим из-за мелочей и снова влюбляемся друг в друга", — добавил артист.

Виктор Бронюк с женой Татьяной Фото: Instagram

Личная жизнь Бронюка

Певец познакомился со своей женой Татьяной на работе. Она была организатором концерта группы "ТИК" в Ивано-Франковске. В 2008 году пара поженилась. Свадьбу отпраздновали в традиционном украинском стиле в родном селе Бронюка. Супруги воспитывают двоих детей — Данила и Еву.

Семья Виктора Бронюка Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Бронюк рассказал о своей военной службе. Музыканту пришлось вернуться домой по семейным обстоятельствам.

Также лидер группы "ТИК" признался, что смог сбросить почти 30 килограммов лишнего веса благодаря правильному питанию.

Кроме того, украинский волонтер и телезвезда Сергей Притула впервые за долгое время показал свою жену Екатерину и троих старших детей. Они посетили выставку в Киеве.