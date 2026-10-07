Лідер гурту "ТІК" вперше за довгий час показав дружину (фото)

Український співак та лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк вперше за довгий час показав свою дружину Тетяну. 7 жовтня кохана артиста святкує день народження.

Бронюк ніжно привітав дружину зі святом та показав з нею романтичне фото. Відповідний знімок співак опублікував на своїй сторінці в Instagram (viktorbronyuk_official).

Як виглядає дружина Бронюка

У дописі артист заявив, що безмежно щасливий, що саме Тетяна поруч із ним. Він подякував коханій за її любов, ніжність, терпіння та тепло, яке вона щодня дарує родині.

"Дякую за твою усмішку, яка здатна змінити мій настрій навіть у найважчий день. За те, що ти віриш у мене, підтримуєш і просто завжди є поруч", — написав Бронюк.

За словами співака, вони з дружиною багато чого пройшли та виховали двох дітей. Віктор цінує кожну мить з коханою і від цього дуже щасливий.

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"Я хочу одного: щоб попереду в нас було ще дуже-дуже багато років разом. Я хочу бачити, як ти смієшся, як здійснюються твої мрії, як ми подорожуємо, кохаємо, сперечаємося через дрібниці і знову закохуємося одне в одного", — додав артист.

Віктор Бронюк з дружиною Тетяною Фото: Instagram

Особисте життя Бронюка

Співак познайомився з дружиною Тетяною на роботі. Вона була організаторкою концерту гурту "ТІК" в Івано-Франківську. У 2008 році пара одружилась. Весілля зіграли у традиційному українському стилі у рідному селі Бронюка. Подружжя виховує двох дітей – Данила та Єву.

Родина Віктор Бронюка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Бронюк прокоментував свою військову службу. Музикантові довелось повернутися додому через сімейні обставини.

Також лідер гурту "ТІК" зізнався, що зміг позбутися критичної ваги майже на 30 кілограмів за допомогою правильного харчування.

Крім того, український волонтер та зірка телебачення Сергій Притула вперше за довгий час показав свою дружину Катерину та трьох старших дітей. Вони відвідали виставку в Києві.