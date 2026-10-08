Украинцы сравнили общежития Лондона и Львова (фото)
Украинцы сравнили общежития во Львове и Лондоне — вид из окна, цены, обстановку в комнатах и не только.
В TikTok (pppelvetskiyyy) они показали результаты проверки, а видео, по словам авторов, создано в юмористических целях.
Общежития во Львове и Лондоне
"Это сравнение общежития в Лондоне и в Украине", — говорится в начале ролика.
Лондонское общежитие имеет 43 этажа, а в Украине — 9 этажей.
В Англии есть лифт, а во Львове — лестница.
В Лондоне можно пить воду из-под крана, потому что там установлены фильтры.
"Воду из-под крана пить нельзя, здесь есть кишечная палочка", — сказал львовский обозреватель.
Мужчина в Англии показал "среднюю ванную", потому что она не находится в комнате.
"Это считается классной ванной, потому что она находится в комнате", — сказал обозреватель львовского общежития.
В лондонском общежитии, по словам обозревателя, комната небольшая и не очень удобная для передвижения.
"Комната большая и просторная. В ней может разместиться несколько человек", — сказал мужчина из Львова.
Также можно увидеть, какой вид открывается из окон общежитий.
По словам лондонского обозревателя, стоимость проживания в таком общежитии составляет 576 тысяч гривен в год. Во Львове — 8 тысяч гривен.
В комментариях люди удивлялись указанной лондонской цене:
- "9600 в год, 576 тысяч делим на 12 месяцев = 48 тысяч в месяц".
- "Зато в Лондоне не знают, что такое жизнь в общежитии, а во Львове даже у такого страшного общежития есть своя атмосфера".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Юлия после четырёх лет жизни в Канаде и нескольких месяцев дома решила познакомиться с Испанией.
- Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но в один момент решила начать всё с нуля в Испании вместе со своим любимым.
Кроме того, украинец по имени Александр переехал из Испании в Польшу и очень сильно пожалел о своём решении.