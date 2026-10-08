Украинцы сравнили общежития Лондона и Львова (фото)

Украинцы сравнили общежития во Львове и Лондоне — вид из окна, цены, обстановку в комнатах и не только.

В TikTok (pppelvetskiyyy) они показали результаты проверки, а видео, по словам авторов, создано в юмористических целях.

Общежития во Львове и Лондоне

"Это сравнение общежития в Лондоне и в Украине", — говорится в начале ролика.

Лондонское общежитие имеет 43 этажа, а в Украине — 9 этажей.

В Англии есть лифт, а во Львове — лестница.

Общежитие в Лондоне Фото: TikTok

Общежитие во Львове Фото: TikTok

В Лондоне можно пить воду из-под крана, потому что там установлены фильтры.

"Воду из-под крана пить нельзя, здесь есть кишечная палочка", — сказал львовский обозреватель.

В Лондоне можно пить воду из-под крана Фото: TikTok

Во Львове не стоит Фото: TikTok

Мужчина в Англии показал "среднюю ванную", потому что она не находится в комнате.

"Это считается классной ванной, потому что она находится в комнате", — сказал обозреватель львовского общежития.

Видео дня

Ванная комната в Лондоне Фото: TikTok

Ванна во Львове Фото: TikTok

В лондонском общежитии, по словам обозревателя, комната небольшая и не очень удобная для передвижения.

"Комната большая и просторная. В ней может разместиться несколько человек", — сказал мужчина из Львова.

Комната в Лондоне Фото: TikTok

Комната во Львове Фото: TikTok

Также можно увидеть, какой вид открывается из окон общежитий.

Вид на Лондон Фото: TikTok

Вид на студенческий городок во Львове Фото: TikTok

По словам лондонского обозревателя, стоимость проживания в таком общежитии составляет 576 тысяч гривен в год. Во Львове — 8 тысяч гривен.

В комментариях люди удивлялись указанной лондонской цене:

"9600 в год, 576 тысяч делим на 12 месяцев = 48 тысяч в месяц".

"Зато в Лондоне не знают, что такое жизнь в общежитии, а во Львове даже у такого страшного общежития есть своя атмосфера".

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