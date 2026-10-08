Українці порівняли гуртожитки Лондона та Львова (фото)
Українці порівняли гуртожитки у Львові та Лондоні — вид з вікна, ціни, вигляд кімнат і не тільки.
У TikTok (pppelvetskiyyy) вони показали результати перевірки, а відео, за словами авторів, створене в гумористичних цілях.
Гуртожитки у Львові та Лондоні
"Це порівняння гуртожитка в Лондоні та в Україні", — йдеться на початку ролика.
Лондонський гуртожиток має 43 поверхи, а в Україні — 9 поверхів.
В Англії є ліфт, а у Львові — сходи.
У Лондоні можна пити воду з крану, бо там є фільтри.
"Воду з крану пити не можна, тут є кишкова паличка", — сказав львівський оглядач.
Чоловік в Англії показав "середню ванну", бо вона не в кімнаті.
"Це вважається класною ванною, бо вона в кімнаті", — сказав оглядач львівського гуртожитка.
У лондонському гуртожитку, за словами оглядача, кімната маленька і не дуже зручна для пересування.
"Кімната велика і простора. Може поміститися декілька людей", — сказав чоловік зі Львова.
Також можна побачити, який вид відкривається з вікон гуртожитків.
За словами лондонського оглядача, ціна такого гуртожитку — 576 тисяч гривень на рік. Львівський — 8 тисяч гривень.
У коментарях люди дивувалися з названої лондонської ціни:
- "Яких 9600 на рік, 576к ділимо на 12 місяців = 48к в місяць".
- "Зато у Лондоні не знають, що таке життя в гуртожитку а у Львові, навіть такий страшний гуртожиток має свій вайб".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Юлія після чотирьох років життя в Канаді та кількох місяців вдома вирішила дослідити Іспанію.
- Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм коханим.
Крім того, українець на імʼя Олександр переїхав з Іспанії в Польщу і дуже сильно пошкодував про своє рішення.