Українці порівняли гуртожитки Лондона та Львова (фото)

Українці порівняли гуртожитки у Львові та Лондоні — вид з вікна, ціни, вигляд кімнат і не тільки.

У TikTok (pppelvetskiyyy) вони показали результати перевірки, а відео, за словами авторів, створене в гумористичних цілях.

Гуртожитки у Львові та Лондоні

"Це порівняння гуртожитка в Лондоні та в Україні", — йдеться на початку ролика.

Лондонський гуртожиток має 43 поверхи, а в Україні — 9 поверхів.

В Англії є ліфт, а у Львові — сходи.

Гуртожиток у Лондоні Фото: TikTok

Гуртожиток у Львові Фото: TikTok

У Лондоні можна пити воду з крану, бо там є фільтри.

"Воду з крану пити не можна, тут є кишкова паличка", — сказав львівський оглядач.

У Лондоні можна пити воду з крана Фото: TikTok

У Львові не варто Фото: TikTok

Чоловік в Англії показав "середню ванну", бо вона не в кімнаті.

"Це вважається класною ванною, бо вона в кімнаті", — сказав оглядач львівського гуртожитка.

Ванна кімната у Лондоні Фото: TikTok

Ванна у Львові Фото: TikTok

У лондонському гуртожитку, за словами оглядача, кімната маленька і не дуже зручна для пересування.

Видео дня

"Кімната велика і простора. Може поміститися декілька людей", — сказав чоловік зі Львова.

Кімната в Лондоні Фото: TikTok

Кімната у Львові Фото: TikTok

Також можна побачити, який вид відкривається з вікон гуртожитків.

Вид на Лондон Фото: TikTok

Вид на студмістечко у Львові Фото: TikTok

За словами лондонського оглядача, ціна такого гуртожитку — 576 тисяч гривень на рік. Львівський — 8 тисяч гривень.

У коментарях люди дивувалися з названої лондонської ціни:

"Яких 9600 на рік, 576к ділимо на 12 місяців = 48к в місяць".

"Зато у Лондоні не знають, що таке життя в гуртожитку а у Львові, навіть такий страшний гуртожиток має свій вайб".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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