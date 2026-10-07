Заплаканная и опухшая: известная актриса испугала своим состоянием (видео)

Украинская актриса, звезда кинолент "Однажды под Полтавой" и "Свингеры" Анна Саливанчук появилась перед поклонниками с опухшими глазами. Актриса со слезами рассказала о том, что ей пришлось пережить.

Соответствующее видео Саливанчук опубликовала на своей странице в Instagram (salivanchuk.anna). Как оказалось, актриса прошла энергетический ретрит, чтобы разобраться в своих переживаниях.

Саливанчук напугала поклонников своим состоянием

В течение семи с половиной часов ретрита кинозвезда разбиралась с причинами своей боли и с тем, что мешает ей чувствовать себя счастливой. После такого опыта Саливанчук хочет перемен.

"Вот как выглядит человек после энергетического ретрита. Семь с половиной часов — и я сейчас словно опустошена. Пыталась вместе с наставником найти причины своей боли, причины того, что мешает мне стать счастливой. Причины того, что я живу в какой-то иллюзии и сама себя обманываю", — заявила актриса.

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Состояние Анны Саливанчук Фото: Instagram

Саливанчук отметила, что после практики теперь она смотрит на себя по-другому. По мнению артистки, люди часто обманывают себя, демонстрируя идеальную картинку.

"Мы часто говорим, что нам всё равно, что скажут люди. А на самом деле нам не всё равно. Я всегда создаю из себя идеал: идеальная картинка, красивая, накрашенная, одетая. А на самом деле несчастная. И притягиваю всё это к себе. Живу в каких-то иллюзиях", – подчеркнула кинозвезда.

Саливанчук заявила, что пережитое стало для неё тяжким испытанием. Теперь актриса хочет перемен в жизни.

"Я хочу перемен. И я сделаю для этого всё", — добавила артистка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анна Саливанчук отправилась на отдых в солнечную Грецию и призналась, что это совсем не дешевое удовольствие.

Также актриса оказалась в центре скандала из-за новой фотосессии с флагом возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Подписчиков и блогеров возмутило то, что звезда позировала в откровенном наряде непосредственно на фоне Стены памяти павших за Украину.

Кроме того, Анна Саливанчук поделилась эмоциональной историей о языковой ситуации в школе своего старшего сына Глеба. По её словам, инцидент произошёл во время воздушной тревоги, когда уроки временно были приостановлены, а дети находились вместе в коридоре.