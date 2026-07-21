Известная актриса похвасталась дорогим отдыхом за границей: "Яхты и бассейны" (фото)

Украинская актриса Анна Саливанчук отправилась на отдых в солнечную Грецию и призналась, что это совсем не дешевое удовольствие.

В Instagram звезда украинских фильмов и сериалов поделилась подборкой снимков из отпуска.

Анна Саливанчук отдыхает в Греции

Актриса отдыхает в Греции с мамой и сыновьями Никитой и Глебом. Анна не назвала конкретную сумму, которую потратила на отпуск, но говорит, что это удовольствие далеко не из дешевых, а путь из Украины занял 57 часов.

"Один день моей жизни! Когда вспоминаю, сколько заплатила за отдых и как долго работала ради этого, то не смогу лечь", — написала она.

Анна Саливанчук с сыном Фото: Instagram

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" публикует много снимков, на которых позирует в разных купальниках.

"Никакие деньги, никакие съемки не сравнятся с воспоминаниями детей, которые сегодня управляли катером. Не забывайте, мы ответственны за воспоминания наших детей: я буду вспоминать сельдь в томате, Крым и долгий путь к морю, ведь снимали самые дешевые домики в 2–3 км от моря, а мои дети уже точно смогут вспомнить 20 стран и только свои частные пляжи, яхты и бассейны", — отметила Саливанчук.

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Анна Саливанчук в Греции Фото: Instagram

Анна Саливанчук Фото: Instagram

Актрису спросили, где находится такой красивый берег. Она ответила, что это голубая лагуна в Греции.

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Анна Саливанчук поделилась эмоциональной историей о языковой ситуации в школе своего старшего сына Глеба.

Актриса, известная по фильму "Свингеры" и сериалу "Однажды под Полтавой", поделилась радостной новостью: в её семье пополнение.

Кроме того, Саливанчук призналась, что хотела бы сниматься в исторических фильмах, однако её не берут из-за внешности.