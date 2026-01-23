"Слишком красивая": известная актриса рассказала, почему ей отказывают режиссеры

40-летняя украинская актриса Анна Саливанчук, известная по сериалу "Однажды под Полтавой", призналась, что хотела бы сниматься в исторических фильмах, однако ее не берут из-за внешности.

В интервью проекту "Сплетни Большого Города" уроженка Шепетовки заявила, что ее не зовут на съемки в таких проектах, потому что она "слишком современная".

Анна Саливанчук о своей красоте

Актриса отметила, что не понимает этого, ведь уже имела такой опыт.

"Мою внешность не очень любит украинское кино, потому что я для них слишком красивая, слишком яркая. Недавно говорю своему товарищу: "Почему меня не берут на эту историческую картину? Чего ты меня даже на пробы не позвал?". А он: "Ты слишком современная, ты не можешь сниматься в исторической картине. То есть?! Я снималась, и не раз. Я, например, считаю, что я тупо историческая героиня", — вспоминает Анна.

Відео дня

Анна Саливанчук Фото: Instagram

Другой режиссер сказал актрисе родом из Шепетовки, что она может играть в исторических фильмах, но далеко не всех, ведь у нее "не совсем славянский типаж".

"Мне аж порой от этого обидно, если честно", — признается знаменитость.

Анна Саливанчук Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы добавили комплиментов звезде "Райского места":

"Молодец, такая шикарная самооценка".

"Пришлось как-то встретить лично эту актрису. Невероятно красивая в жизни".

"Также считаю, что Вы подходите под роль исторической героини, однозначно!!!!!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анна Саливанчук рассказала, что могла стать мамой двух дочерей, однако дважды эмбрионы с девочками замирали.

Актриса призналась, что долгое время боялась операции, которую в конце концов пришлось делать экстренно.

Кроме этого, Фокус писал, что Саливанчук получила диплом семейного психолога.