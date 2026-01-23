"Слишком красивая": известная актриса рассказала, почему ей отказывают режиссеры
40-летняя украинская актриса Анна Саливанчук, известная по сериалу "Однажды под Полтавой", призналась, что хотела бы сниматься в исторических фильмах, однако ее не берут из-за внешности.
В интервью проекту "Сплетни Большого Города" уроженка Шепетовки заявила, что ее не зовут на съемки в таких проектах, потому что она "слишком современная".
Анна Саливанчук о своей красоте
Актриса отметила, что не понимает этого, ведь уже имела такой опыт.
"Мою внешность не очень любит украинское кино, потому что я для них слишком красивая, слишком яркая. Недавно говорю своему товарищу: "Почему меня не берут на эту историческую картину? Чего ты меня даже на пробы не позвал?". А он: "Ты слишком современная, ты не можешь сниматься в исторической картине. То есть?! Я снималась, и не раз. Я, например, считаю, что я тупо историческая героиня", — вспоминает Анна.
Другой режиссер сказал актрисе родом из Шепетовки, что она может играть в исторических фильмах, но далеко не всех, ведь у нее "не совсем славянский типаж".
"Мне аж порой от этого обидно, если честно", — признается знаменитость.
Реакция сети
В комментариях украинцы добавили комплиментов звезде "Райского места":
- "Молодец, такая шикарная самооценка".
- "Пришлось как-то встретить лично эту актрису. Невероятно красивая в жизни".
- "Также считаю, что Вы подходите под роль исторической героини, однозначно!!!!!".
