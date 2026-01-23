"Занадто красива": відома акторка розповіла, чому їй відмовляють режисери

40-річна українська акторка Анна Саліванчук, відома за серіалом "Одного разу під Полтавою", зізналася, що хотіла б зніматися в історичних фільмах, проте її не беруть через зовнішність.

В інтерв'ю проєкту "Плітки Великого Міста" уродженка Шепетівки заявила, що її не кличуть на зйомки в таких проєктах, бо вона "занадто сучасна".

Анна Саліванчук про свою красу

Акторка наголосила, що не розуміє цього, адже вже мала такий досвід.

"Мою зовнішність не дуже любить українське кіно, тому що я для них занадто красива, занадто яскрава. Нещодавно кажу своєму товаришу: "Чому мене не беруть на цю історичну картину? Чого ти мене навіть на проби не покликав?". А він: "Ти занадто сучасна, ти не можеш зніматися в історичній картині. Тобто?! Я знімалась, і не раз. Я, наприклад, вважаю, що я тупо історична героїня", — пригадує Анна.

Інший режисер сказав акторці родом з Шепетівки, що вона може грати в історичних фільмах, але далеко не всіх, адже в неї "не зовсім слов'янський типаж".

"Мені аж деколи від цього обідно, якщо чесно", — зізнається знаменитість.

Реакція мережі

У коментарях українці додали компліментів зірці "Райського місця":

"Молодець, така шикарна самооцінка".

"Довелось якось зустріти особисто цю актрису. Неймовірно красива в житті".

"Також вважаю, що Ви підходите під роль історичної героїні, однозначно!!!!!".

