40-летняя известная актриса стала бабушкой и не сдержала слез (фото)

Украинская актриса, известная по фильму "Свингеры" и сериалу "Однажды под Полтавой", Анна Саливанчук поделилась радостной новостью: в ее семье пополнение.

В конце января 2026 года племянница знаменитости Валерия впервые стала мамой. Об этом Анна рассказала поклонникам в Instagram.

Анна Саливанчук стала бабушкой

Валерия родила сына, которого назвала Орестом. Тем временем ее звездная родственница почувствовала коктейль положительных эмоций, когда увидела ребенка.

Анна получила видео с малышом и не смогла сдержать слез. Актриса также вспомнила сложные условия, в которых живет Украина.

"Я сегодня стала бабушкой, а моя мама — прабабушкой. Моя крестная дочь, племянница Валерия родила невероятно красивого Ореста. Котик, я тебя поздравляю. Боже, какой же он красивый. Я посмотрела на видео и аж плачу. Пусть растет счастливым и будет много молочка. Какой кайф, когда новая жизнь приходит в этот мир! Слезы! К сожалению, такие тяжелые времена, но ничего. Мы все справились — и ты справишься. Ты молодчинка", — публично сказала звезда экрана.

Відео дня

Анна Саливанчук Фото: Instagram

Кто такая Анна Саливанчук

Анна Саливанчук — украинская актриса театра и кино. Уроженка Шепетовки Хмельницкой области получила известность благодаря ролям в сериалах и фильмах, в частности "Однажды под Полтавой", "Сваты", "Свингеры".

Саливанчук была замужем за украинским продюсером и народным депутатом Александром Божковым, но пара уже не вместе. В 2015 году Анна родила сына Глеба. А 1 сентября 2020 года на свет появился еще один мальчик Никита.

Актриса вместе с двумя сыновьями живет в Киеве. Несмотря на частые обстрелы, опасность и отключение света, она не хочет выезжать из Украины.

Анна Саливанчук Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анна Саливанчук призналась, что хотела бы сниматься в исторических фильмах, однако ее не берут из-за внешности.

Актриса рассказала, что могла стать мамой двух дочерей, однако дважды эмбрионы с девочками замирали.

Кроме этого, Фокус писал, что звезда "Однажды под Полтавой" получила диплом семейного психолога.