40-річна відома акторка стала бабусею і не стримала сліз (фото)

Українська акторка, відома за фільмом "Свінгери" та серіалом "Одного разу під Полтавою", Анна Саліванчук поділилася радісною новиною: у її родині поповнення.

Наприкінці січня 2026 року племінниця знаменитості Валерія вперше стала мамою. Про це Анна розповіла прихильникам в Instagram.

Анна Саліванчук стала бабусею

Валерія народила сина, якого назвала Орестом. Тим часом її зіркова родичка відчула коктейль позитивних емоцій, коли побачила дитину.

Анна отримала відео з малюком і не змогла стримати сліз. Акторка згадала складні умови, у яких живе Україна.

"Я сьогодні стала бабусею, а моя мама — прабабусею. Моя хрещена доця, племінниця Валерія народила неймовірно гарного Ореста. Котику, я тебе вітаю. Боже, який же він красивий. Я подивилася на відео і аж плачу. Нехай росте щасливий і буде багато молочка. Який кайф, коли нове життя приходить у цей світ! Сльози! На жаль, такі важкі часи, але нічого. Ми всі впоралися — і ти впораєшся. Ти молодчинка", — публічно сказала зірка екрану.

Відео дня

Анна Саліванчук Фото: Instagram

Хто така Анна Саліванчук

Анна Саліванчук — українська акторка театру і кіно. Уродженка Шепетівки, що на Хмельниччині, здобула популярність завдяки ролям у серіалах і фільмах, зокрема "Одного разу під Полтавою", "Свати", "Свінгери".

Саліванчук була одружена з українським продюсером і народним депутатом Олександром Божковим, але пара вже не разом. У 2015 році Анна народила сина Гліба. А 1 вересня 2020 року на світ зʼявився ще один хлопчик Микита.

Акторка разом з двома синами живе в Києві. Попри часті обстріли, небезпеку та вимкнення світла, вона не хоче виїжджати з України.

Анна Саліванчук Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна Саліванчук зізналася, що хотіла б зніматися в історичних фільмах, проте її не беруть через зовнішність.

Акторка розповіла, що могла стати мамою двох доньок, однак двічі ембріони з дівчатками завмирали.

Крім цього, Фокус писав, що зірка "Одного разу під Полтавою" отримала диплом сімейного психолога.