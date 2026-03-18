Украинская актриса разозлилась, потому что в школе ее сына все говорят по-русски

Анна Саливанчук, актриса "Однажды под Полтавой" и "Свингеры", поделилась эмоциональной историей о языковой ситуации в школе своего старшего сына Глеба. По ее словам, инцидент произошел во время воздушной тревоги, когда уроки временно сместились, а дети находились вместе в коридоре.

Актриса рассказала, что обратила внимание на то, на каком языке общаются ученики, и решила сделать им замечание, отметив принципиальность этого вопроса во время войны. Об этом она сообщила в Instagram.

"Из-за тревоги первый урок немного перенесли, и пока дети собираются... я услышала, что все разговаривают на русском языке. Я сделала замечание, сказала, что так нельзя, это некрасиво, 4 год войны, и пошла к Никите в садик. Возвращаюсь через ту же дверь и слышу, что они дальше продолжают на русском языке. Еще хуже — слышу, как мой Глеб тоже говорит русские слова. Подхожу и говорю: как это понимать?" — отметила актриса.

После этого она обратилась к учителям с предложением повлиять на ситуацию через учебные или дисциплинарные подходы, чтобы дети лучше осознавали важность языкового вопроса. В то же время ответ педагогов ее удивил.

Анна Саливанчук о русском языке в школе Фото: Instagram

Саливанчук пересказала, что учителя объяснили: некоторые родители выступают против любых ограничений и даже обращаются к директору школы, настаивая на праве детей общаться на русском.

"Подхожу к учителям, говорю, что нужно ставить им какие-то двойки, давать домашние задания, чтобы они понимали, что так просто нельзя. И что мне говорят учителя? Что родители наших учеников идут к директору школы и говорят, что так нельзя и что дети имеют право говорить на русском. Что? Дорогие родители, особенно наши одноклассники, вы можете меня ненавидеть, но нет! Четвертый год войны и "какая разница"? Большая! Люди умирают!" — отметила артистка.

