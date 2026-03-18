Українська акторка розлютилася, бо у школі її сина всі розмовляють російською

Анна Саліванчук, акторка "Одного разу під Полтавою" та "Свінгери", поділилася емоційною історією про мовну ситуацію в школі свого старшого сина Гліба. За її словами, інцидент стався під час повітряної тривоги, коли уроки тимчасово змістилися, а діти перебували разом у коридорі.

Акторка розповіла, що звернула увагу на те, якою мовою спілкуються учні, і вирішила зробити їм зауваження, наголосивши на принциповості цього питання під час війни. Про це вона повідомила в Instagram.

"Через тривогу перший урок трохи перенесли, і поки діти збираються… я почула, що всі розмовляють російською мовою. Я зробила зауваження, сказала, що так не можна, це негарно, 4 рік війни, і пішла до Микити в садочок. Повертаюся через ті самі двері і чую, що вони далі продовжують російською мовою. Ще гірше – чую, як мій Гліб теж говорить російські слова. Підходжу і кажу: як це розуміти?" – зауважила акторка.

Після цього вона звернулася до вчителів із пропозицією вплинути на ситуацію через навчальні або дисциплінарні підходи, щоб діти краще усвідомлювали важливість мовного питання. Водночас відповідь педагогів її здивувала.

Анна Саліванчук про російську мову в школі Фото: Instagram

Саліванчук переповіла, що вчителі пояснили: деякі батьки виступають проти будь-яких обмежень і навіть звертаються до директора школи, наполягаючи на праві дітей спілкуватися російською.

"Підходжу до вчителів, кажу, що потрібно ставити їм якісь двійки, давати домашні завдання, щоб вони розуміли, що так просто не можна. І що мені кажуть вчителі? Що батьки наших учнів йдуть до директора школи і кажуть, що так не можна і що діти мають право говорити російською. Що? Дорогі батьки, особливо наші однокласники, ви можете мене ненавидіти, але ні! Четвертий рік війни і "яка різниця"? Велика! Люди вмирають!" – зазначила артистка.

