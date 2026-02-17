"Як тільки ви припините думати російською": військовий Оністрат розповів, коли закінчиться війна (відео)

Капітан ЗСУ, бізнесмен та банкір Андрій Оністрат поділився своїми поглядами на так зване мовне питання та його вплив на події в країні. За його словами, завершення війни напряму пов’язане зі зміною мовних звичок українців.

Оністрат наголосив, що переконаний у впливі мови на закінчення війни, попри те, що не всі сприймають його слова серйозно, розказавши про це в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Як я до цього ставлюсь? … Я завжди кажу, коли закінчиться війна, коли ви перестанете розмовляти російською мовою. Та не може бути. Я кажу, серйозно, це чесно. От як тільки ви припините думати російською мовою, війна відразу закінчиться. Вони думають, що я божевільний", — завив Оністрат.

Оністрат також торкнувся теми виховання дітей. Він є чоловіком телеведучої Валентини Хамайко. Раніше Хамайко розповідала, що після повернення зі служби чоловікові було непросто знаходити спільну мову з дітьми через різкість. Однак родина намагалася проговорювати складні моменти та шукати порозуміння. Також Оністрат висловився щодо стану мобілізації.

"На початку вторгнення у нас армія не могла прийняти ту кількість людей, які всередині себе патріотично готові були зайти в Збройні сили. У нас просто не було ні бригад, не місць посадочних, ну, настільки не було людей. Ну, тобто фізично. А потім пройшов час, всі зрозуміли, що це надовго, що це важко, що там можна загинуть. І з того боку почалась технологічна підготовка роботи щодо там псування і накидання в цю тему поганогої інформації, яка, врешті-решт, знижувала рівень комунікації ще далі і далі і далі, а зараз є проблема з людьми", — додав Оністрат.

Нагадаємо, що у розмові Оністрат зізнався, що важко переживає загибель свого сина. За словами Оністрата, найболючішим рішенням у його житті стала заборона сину Остапу перевестися до спецпідрозділу "Kraken" незадовго до загибелі. Він розповів, що син прагнув служити самостійно, без асоціацій із відомим прізвищем.

Раніше ми також інформували, що Андрій Оністрат, який є чоловіком телеведучої Валентини Хамайко, поділився, чи розглядає можливість залишити армію. Він є багатодітним батьком і відповідно до українського законодавства має право на відстрочку від військової служби. Водночас 50-річний бізнесмен продовжує виконувати військові обов’язки.