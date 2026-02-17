"Как только вы прекратите думать на русском": военный Онистрат рассказал, когда закончится война (видео)

Капитан ВСУ, бизнесмен и банкир Андрей Онистрат поделился своими взглядами на так называемый языковой вопрос и его влияние на события в стране. По его словам, завершение войны напрямую связано с изменением языковых привычек украинцев.

Онистрат отметил, что убежден во влиянии языка на окончание войны, несмотря на то, что не все воспринимают его слова серьезно, рассказав об этом в интервью Алине Доротюк.

"Как я к этому отношусь? ... Я всегда говорю, когда закончится война, когда вы перестанете разговаривать на русском языке. Да не может быть. Я говорю, серьезно, это честно. Вот как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится. Они думают, что я сумасшедший", — завыл Онистрат.

Онистрат также затронул тему воспитания детей. Он является мужем телеведущей Валентины Хамайко. Ранее Хамайко рассказывала, что после возвращения со службы мужу было непросто находить общий язык с детьми из-за резкости. Однако семья пыталась проговаривать сложные моменты и искать взаимопонимание. Также Онистрат высказался о состоянии мобилизации.

"В начале вторжения у нас армия не могла принять то количество людей, которые внутри себя патриотически готовы были зайти в Вооруженные силы. У нас просто не было ни бригад, не мест посадочных, ну, настолько не было людей. Ну, то есть физически. А потом прошло время, все поняли, что это надолго, что это трудно, что там можно погибнут. И с той стороны началась технологическая подготовка работы по там порче и набрасыванию в эту тему плохой информации, которая, в конце концов, снижала уровень коммуникации еще дальше и дальше и дальше, а сейчас есть проблема с людьми", — добавил Онистрат.

Напомним, что в разговоре Онистрат признался, что тяжело переживает гибель своего сына. По словам Онистрата, самым болезненным решением в его жизни стал запрет сыну Остапу перевестись в спецподразделение "Kraken" незадолго до гибели. Он рассказал, что сын стремился служить самостоятельно, без ассоциаций с известной фамилией.

Ранее мы также информировали, что Андрей Онистрат, который является мужем телеведущей Валентины Хамайко, поделился, рассматривает ли возможность оставить армию. Он является многодетным отцом и в соответствии с украинским законодательством имеет право на отсрочку от военной службы. В то же время 50-летний бизнесмен продолжает выполнять воинские обязанности.