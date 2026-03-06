Блогера з "Нової пошти" звільнили після жартів з клієнтів, які просять обслуговувати українською (фото)
Працівника компанії "Нова пошта" Романа, який публікував відео у TikTok та висміював клієнтів, що просили обслуговування українською мовою, звільнили після хвилі обурення у соцмережах.
Відео, яке поширилося в TikTok, записав співробітник одного з відділень компанії у робочій формі з логотипом "Нової пошти". У ролику він іронізує над клієнтами, які просять надавати послуги державною мовою. Зокрема, у відео написана фраза: "Чому російською?".
Реакції людей
Публікація швидко викликала реакцію користувачів соціальних мереж. Частина людей розцінила ролик як зневагу до клієнтів і до права громадян отримувати послуги українською мовою, яке гарантується законодавством.
Користувачі звернулися до офіційного акаунту "Нової пошти" в Threads з вимогою відреагувати на ситуацію. У коментарях люди наголошували, що працівник перебував у формі компанії та записував відео безпосередньо на робочому місці.
Реакція "Нової пошти"
У відповідь офіційний акаунт компанії повідомив, що працівника вже звільнили.
"Доброго ранку! Працівника вже звільнено", — йдеться у коментарі "Нової пошти".
Зазначимо, що в Україні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що споживачі мають право отримувати послуги українською мовою.
