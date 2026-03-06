Блогера з "Нової пошти" звільнили після жартів з клієнтів, які просять обслуговувати українською (фото)

Працівника компанії "Нова пошта" Романа, який публікував відео у TikTok та висміював клієнтів, що просили обслуговування українською мовою, звільнили після хвилі обурення у соцмережах.

Відео, яке поширилося в TikTok, записав співробітник одного з відділень компанії у робочій формі з логотипом "Нової пошти". У ролику він іронізує над клієнтами, які просять надавати послуги державною мовою. Зокрема, у відео написана фраза: "Чому російською?".

Тіктокера з "Нової пошти" звільнили після відео з висміюванням клієнтів Фото: TikTok

Реакції людей

Публікація швидко викликала реакцію користувачів соціальних мереж. Частина людей розцінила ролик як зневагу до клієнтів і до права громадян отримувати послуги українською мовою, яке гарантується законодавством.

Користувачі звернулися до офіційного акаунту "Нової пошти" в Threads з вимогою відреагувати на ситуацію. У коментарях люди наголошували, що працівник перебував у формі компанії та записував відео безпосередньо на робочому місці.

На працівника "Нової пошти" поскаржились у Threads Фото: Threads

Реакція "Нової пошти"

У відповідь офіційний акаунт компанії повідомив, що працівника вже звільнили.

"Доброго ранку! Працівника вже звільнено", — йдеться у коментарі "Нової пошти".

"Нова пошта" звільнила працівника через відео в Тікток Фото: Threads

Зазначимо, що в Україні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що споживачі мають право отримувати послуги українською мовою.

