Блогера из "Новой почты" уволили после шуток с клиентов, которые просят обслуживать на украинском (фото)

Работника компании "Новая почта" Романа, который публиковал видео в TikTok и высмеивал клиентов, которые просили обслуживания на украинском языке, уволили после волны возмущения в соцсетях.

Видео, которое распространилось в TikTok, записал сотрудник одного из отделений компании в рабочей форме с логотипом "Новой почты". В ролике он иронизирует над клиентами, которые просят предоставлять услуги на государственном языке. В частности, в видео написана фраза: "Почему на русском?".

Тиктокера из "Новой почты" уволили после видео с высмеиванием клиентов Фото: TikTok

Реакции людей

Публикация быстро вызвала реакцию пользователей социальных сетей. Часть людей расценила ролик как пренебрежение к клиентам и к праву граждан получать услуги на украинском языке, которое гарантируется законодательством.

Пользователи обратились к официальному аккаунту "Новой почты" в Threads с требованием отреагировать на ситуацию. В комментариях люди отмечали, что работник находился в форме компании и записывал видео непосредственно на рабочем месте.

На работника "Новой почты" пожаловались в Threads Фото: Threads

Реакция "Новой почты"

В ответ официальный аккаунт компании сообщил, что работника уже уволили.

"Доброе утро! Работник уже уволен", — говорится в комментарии "Новой почты".

"Новая почта" уволила работника из-за видео в Тикток Фото: Threads

Отметим, что в Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что потребители имеют право получать услуги на украинском языке.

