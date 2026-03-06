Поддержите нас UA
Блогера из "Новой почты" уволили после шуток с клиентов, которые просят обслуживать на украинском (фото)

блогер из новой почты
Блогер шутил над клиентами, которые хотят обслуживания на украинском | Фото: коллаж Фокус

Работника компании "Новая почта" Романа, который публиковал видео в TikTok и высмеивал клиентов, которые просили обслуживания на украинском языке, уволили после волны возмущения в соцсетях.

Видео, которое распространилось в TikTok, записал сотрудник одного из отделений компании в рабочей форме с логотипом "Новой почты". В ролике он иронизирует над клиентами, которые просят предоставлять услуги на государственном языке. В частности, в видео написана фраза: "Почему на русском?".

уволили из новой почты
Тиктокера из "Новой почты" уволили после видео с высмеиванием клиентов
Фото: TikTok

Реакции людей

Публикация быстро вызвала реакцию пользователей социальных сетей. Часть людей расценила ролик как пренебрежение к клиентам и к праву граждан получать услуги на украинском языке, которое гарантируется законодательством.

Пользователи обратились к официальному аккаунту "Новой почты" в Threads с требованием отреагировать на ситуацию. В комментариях люди отмечали, что работник находился в форме компании и записывал видео непосредственно на рабочем месте.

новая почта
На работника "Новой почты" пожаловались в Threads
Фото: Threads

Реакция "Новой почты"

В ответ официальный аккаунт компании сообщил, что работника уже уволили.

"Доброе утро! Работник уже уволен", — говорится в комментарии "Новой почты".

новая почта блогер
"Новая почта" уволила работника из-за видео в Тикток
Фото: Threads

Отметим, что в Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что потребители имеют право получать услуги на украинском языке.

