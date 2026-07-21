Відома акторка похизувалася дорогим відпочинком за кордоном: "Яхти та басейни" (фото)

Українська акторка Анна Саліванчук вирушила на відпочинок у сонячну Грецію та зізналася, що це геть не дешеве задоволення.

В Instagram зірка українських фільмів та серіалів поділилася добіркою знімків з відпустки.

Анна Саліванчук відпочиває в Греції

Акторка відпочиває в Греції з мамою та синами Нікітою та Глібом. Анна не назвала конкретної суми, яку витратила на відпустку, але каже, що задоволення далеко не дешеве, а шлях з України тривав 57 годин.

"Один день мого життя! Коли згадую скільки заплатила за відпочинок і як довго працювала заради цього, то влягтись не зможу", — написала вона.

Анна Саліванчук із сином Фото: Instagram

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" публікує багато кадрів, на яких позує в різних купальниках.

"Ніякі гроші, ніякі зйомки, не порівнюються зі спогадами дітей, які сьогодні рулювали катером. Не забувайте, ми відповідальні за спогади наших дітей, я буду згадувати кільку в томаті і Крим, і довгу дорогу до моря, бо знімали найдешевші будиночки по 2-3 км до моря, а мої діти вже точно можуть згадати 20 країн і тільки свої приватні пляжі, яхти та басейни", — зазначила Саліванчук.

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Анна Саліванчук у Греції Фото: Instagram

Анна Саліванчук Фото: Instagram

В акторки запитали, де такий гарний берег. Вона відповіла, що це блакитна лагуна в Греції.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна Саліванчук поділилася емоційною історією про мовну ситуацію в школі свого старшого сина Гліба.

Акторка, відома за фільмом "Свінгери" та серіалом "Одного разу під Полтавою", поділилася радісною новиною: у її родині поповнення.

Крім того, Саліванчук зізналася, що хотіла б зніматися в історичних фільмах, проте її не беруть через зовнішність.