Заплакана та набрякла: відома акторка налякала своїм станом (відео)

Українська акторка, зірка кінострічок "Одного разу під Полтавою" та "Свінгери" Анна Саліванчук з’явилась перед шанувальниками із набряклими очима. Артистка зі сльозами розповіла, що вона пережила.

Відповідне відео Саліванчук оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (salivanchuk.anna). Як виявилось, акторка пройшла енергетичний ретрит, щоб розібратися у власних хвилюваннях.

Саліванчук налякала фанатів своїм станом

Сім з половиною годин ретриту кінозірка розбиралась з причинами свого болю та тим, що їй заважає почуватися щасливою. Після такого досвіду Саліванчук хочеться змін.

"Ось такий вигляд має людина після енергетичного ретриту. Сім з половиною годин – і я зараз ніби порожня. Намагалася з провідником знайти причини свого болю, причини того, що блокує мене від того, щоб стати щасливою. Причини того, що я живу в якійсь ілюзії і сама себе обманюю", – заявила акторка.

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Стан Анни Саліванчук Фото: Instagram

Саліванчук зазначила, що після практики тепер вона дивиться на себе інакше. На думку артистки, люди часто себе обманюють, показуючи ідеальну картинку.

"Ми часто кажемо, що нам все одно, що скажуть люди. А насправді нам не все одно. Я роблю себе завжди ідеальною: ідеальна картинка, красива, нафарбована, одягнена. А насправді нещасна. І притягую це все далі до себе. Живу в якихось ілюзіях", – наголосила кінозірка.

Саліванчук заявила, що пережитий досвід їй тяжко дався. Тепер акторка хоче змін у житті.

"Я хочу змін. І я все для цього зроблю", – додала артистка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анна Саліванчук вирушила на відпочинок у сонячну Грецію та зізналася, що це геть не дешеве задоволення.

Також акторка потрапила у скандал через нову фотосесію з прапором поблизу Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Підписників та блогерів обурило те, що зірка позувала у відвертому вбранні безпосередньо на тлі Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Крім того, Анна Саліванчук поділилася емоційною історією про мовну ситуацію в школі свого старшого сина Гліба. За її словами, інцидент стався під час повітряної тривоги, коли уроки тимчасово змістилися, а діти перебували разом у коридорі.