Шакира встретилась с бывшим, который ей изменял: что известно (фото)

Колумбийская певица Шакира стремится изменить условия соглашения об опеке над двумя сыновьями от Жерара Пике — Миланом и Сашей.

Через четыре года после того, как Шакира и Пике урегулировали вопрос об опеке, пара вновь обратилась в суд в связи с текущими договоренностями относительно их детей. Об этом пишет Hello.

Шакира встретилась с Пике

Колумбийская суперзвезда предлагает изменить порядок поездок детей между Майами и Барселоной для встреч с отцом; она призывает Жерара самому приезжать в Майами, чтобы "бремя путешествий не ложилось исключительно на плечи детей".

В документах предлагается, чтобы во время коротких каникул Жерар приезжал к детям, а не наоборот — это позволило бы избежать трансатлантических перелётов и проблем с адаптацией к смене часовых поясов.

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Такой шаг позволил бы "детям дольше придерживаться привычного школьного, социального и семейного распорядка", — отметили представители Шакиры в официальном заявлении.

Шакира и Пике Фото: Instagram

Из документов следует, что Шакира не намерена сокращать время, которое дети проводят с отцом; зато она стремится гарантировать, что связанные с этими визитами поездки не всегда будут ложиться бременем на 13-летнего Милана и 11-летнего Сашу.

Интересно, что и Шакира, и Жерар лично присутствовали на судебном заседании во вторник, 6 октября, в комплексе "Ciutat de la Justícia" ("Город правосудия") в Барселоне.

Шакира с сыновьями Фото: Instagram

Шакира и Жерар познакомились в 2010 году во время Чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Между ними вспыхнула любовь; в 2013 году у пары родился Милан, а в 2015-м — Саша. В июне 2022 года пара объявила о разрыве отношений на фоне измены футболиста с Кларой Чиа Марти, а впоследствии они заключили соглашение о детях, которое позволило певице переехать с ними в Майами, тогда как Пике остался жить в Барселоне.

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