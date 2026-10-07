Шакіра зустрілася з колишнім, який її зраджував: що відомо (фото)

Колумбійська співачка Шакіра прагне змінити умови угоди про опіку над їхніми з Жераром Піке двома синами — Міланом і Сашею.

Через чотири роки після того, як Шакіра та Піке врегулювали питання опіки, пара знову звернулася до суду через поточні домовленості щодо їхніх дітей. Про це пише Hello.

Шакіра зустрілася з Піке

Колумбійська суперзірка пропонує змінити порядок поїздок дітей між Маямі та Барселоною для зустрічей з батьком; вона закликає Жерара самого приїжджати до Маямі, щоб "тягар подорожей не лягав винятково на плечі дітей".

У документах пропонується, щоб під час коротких канікул Жерар приїжджав до дітей, а не навпаки — це дозволило б уникнути трансатлантичних перельотів і проблем з адаптацією до зміни часових поясів.

Такий крок дозволив би "дітям довше дотримуватися звичного шкільного, соціального та сімейного розпорядку", — зазначили представники Шакіри в офіційній заяві.

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Шакіра та Піке Фото: Instagram

З документів випливає, що Шакіра не має наміру скорочувати час, який діти проводять з батьком; натомість вона прагне гарантувати, що пов’язані з цим візитами подорожі не завжди лягатимуть тягарем на 13-річного Мілана та 11-річного Сашу.

Цікаво, що і Шакіра, і Жерар особисто були присутні на судовому засіданні у вівторок, 6 жовтня, у комплексі "Ciutat de la Justícia" (Місто правосуддя) в Барселоні.

Шакіра із синами Фото: Instagram

Шакіра та Жерар познайомилися у 2010 році під час Чемпіонату світу з футболу в Південній Африці. Між ними спалахнуло кохання; у 2013 році в пари народився Мілан, а у 2015-му — Саша. У червні 2022 року пара оголосила про розрив стосунків на фоні зради футболіста з Кларою Чіа Марті, а згодом вони уклали угоду щодо дітей, яка дозволила співачці переїхати з ними до Маямі, тоді як Піке залишився жити в Барселоні.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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