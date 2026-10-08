Звезда "Отчаянных домохозяек" носит одежду украинских брендов (фото)

Голливудская актриса Ева Лонгория объяснила, почему часто выбирает именно украинские бренды.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" сознательно носит одежду украинских дизайнеров, чтобы привлечь внимание всего мира к Украине во время войны.

Лонгория носит одежду украинских брендов

В интервью украинской блогерше и креативному директору бренда Cher'17 Татьяне Парфильевой во время встречи в Париже актриса рассказала, как во время войны специально выбирает наряды украинских дизайнеров, в частности, для появления на Каннском кинофестивале.

"Я хотела выразить свою поддержку Украине", — говорит Ева.

Интересно, что на показе Le Défilé L’Oréal Paris в рамках Недели моды Лонгория появилась в чёрном корсете и шёлковой юбке от BALYKINA, а для фотосессии на обложке Madame Figaro Paris звезда выбрала несколько образов от бренда Anna October.

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Ева Лонгория и Татьяна Парфильева Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В ноябре прошлого года Ева Лонгория раскрыла секреты своего счастливого брака с мексиканским бизнесменом, владельцем крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa" Хосе Бастоном.

Актриса вспомнила, как вышла на красную дорожку в платье за 40 долларов.

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в головном уборе от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.