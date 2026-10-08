Зірка "Відчайдушних домогосподарок" носить українські бренди (фото)

Голлівудська акторка Єва Лонгорія пояснила, чому часто обирає саме українські бренди.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" свідомо носить одяг українських дизайнерів, щоб привертати увагу світу до України під час війни.

Лонгорія носить українські бренди

В інтерв’ю українській блогерці та креативній директорці бренду Cher'17 Тетяні Парфільєвій під час зустрічі в Парижі акторка згадала, як під час війни спеціально обирає вбрання українських дизайнерів, зокрема для появи на Каннському кінофестивалі.

"Я хотіла висловити свою підтримку Україні", — каже Єва.

Цікаво, що на показі Le Défilé L’Oréal Paris під час Тижня моди Лонгорія з’явилася в чорному корсеті та шовковій спідниці від BALYKINA, а для фотосесії на обкладинці Madame Figaro Paris зірка обрала кілька образів від бренду Anna October.

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Єва Лонгорія та Тетяна Парфільєва Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У листопаді минулого року Єва Лонгорія розкрила секрети свого щасливого шлюбу з мексиканським бізнесменом, власником найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці "Televisa" Хосе Бастоном.

Акторка згадала, як вийшла на червону доріжку в сукні за $40.

Американська світська левиця та акторка Періс Гілтон з’явилась на Тижні моди у Парижі в головному уборі від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.