Украинка сбежала из Канады спустя четыре года: где она оказалась (фото)

Украинка по имени Юлия сбежала из Канады в Испанию и делится первыми впечатлениями о солнечной стране у моря.

Девушка рассказывает свою историю в Instagram (yulia_canada__).

Украинка рассказала о тонкостях жизни в Испании

"Испания — страна бездельников. Так бы вы сказали, если бы сюда приехали. Здесь чудесный климат, атмосфера вечного праздника и веселья, но, наверное, это не место для амбициозных людей. Не потому, что это плохая страна, а потому, что здесь царит атмосфера расслабленности и безразличия", — говорит Юлия.

По словам украинки, это отлично подходит для отдыха, но не для достижения целей.

"Ведь зачем тебе чего-то добиваться, если всё и так хорошо? Солнышко светит, тепло, бары открыты до поздней ночи, море под рукой. Зачем напрягаться? Согласны со мной?" — отметила девушка.

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В частности, Юлия спросила у людей: Испания расслабляет или вдохновляет больше зарабатывать?

Украинка переехала в Испанию Фото: Instagram

Украинка переехала в Испанию Фото: Instagram

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Почему сбежала из Канады

Ранее Юлия признавалась, что уехала из Канады из-за сурового климата, системы здравоохранения, работы и не только. В город Калгари она точно не вернётся, но в саму страну, возможно, ещё и поедет.

"Это сильно ухудшило моё здоровье. А мне всего 33. И я хочу наслаждаться жизнью, а не бороться за приём у семейного врача. Или сдавать 150-й анализ крови. Потому что им лень меня обследовать", — сказала она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия сбежала из Канады после 4 лет проживания там. Сначала она приехала в Украину, а затем снова отправилась в путь.

Юлия была вынуждена уехать из Украины из-за угроз энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но в один момент решила начать всё с нуля в Испании вместе со своим парнем.