Українка втекла з Канади після чотирьох років: де вона опинилася (фото)

Українка на імʼя Юлія втекла з Канади до Іспанії та ділиться першими враженнями про сонячну країну біля моря.

Свою історію дівчина розповідає в Instagram (yulia_canada__).

Українка розкрила нюанс життя в Іспанії

"Іспанія — країна лінтюхів. Сказали б ви, якби сюди приїхали. Тут чудовий клімат, атмосфера вічного свята і веселощів, але, напевно, це не місце для амбітних людей. Не тому що це погана країна, а тому що тут атмосфера розслабленості і пофігізму", — каже Юлія.

За словами україни, це класно для відпочинку, але не підходить для досягнень.

"Бо нащо тобі щось досягати, якщо все добре? Сонечко світить, тепло, бари відкриті до ночі, море під боком. Нащо напружуватися? Згідні зі мною?" — зазначила дівчина.

Зокрема, Юлія запитала в людей: Іспанія розслабляє чи надихає більше заробляти?

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Українка переїхала в Іспанію Фото: Instagram

Українка переїхала в Іспанію Фото: Instagram

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Чому втекла з Канади

Раніше Юлія зізнавалася, що поїхала з Канади через суворий клімат, медичну систему, роботу і не тільки. У місто Калгарі вона точно не повернеться, але в саму країну ще, можливо, і поїде.

"Дуже погіршив моє здоровʼя. А мені всього 33. І я хочу насолоджуватися життям, а не битися за прийом до сімейного лікаря. Або робити 150-й аналіз крові. Бо їм лінь мене обстежувати", — казала вона.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія втекла з Канади після 4 років життя там. Вона спершу приїхала в Україну, а згодом знову вирушила в дорогу.

Юлія була змушена поїхати з України через загрози енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм хлопцем.