Телевизионного "целителя" Анатолия Кашпировского планируют похоронить в Украине, а именно в Виннице. Там похоронены его родители и дочь.

В сети появились фотографии могилы, где, вероятно, будет похоронен Кашпировский. Об этом сообщают российские СМИ.

Где похоронят Кашпировского

По информации источников, гроб с телом известного "целителя" уже готов к транспортировке и в настоящее время находится в подмосковном ритуальном бюро. В России с Кашпировским будут прощаться в траурном зале на Троекуровском кладбище.

Тело гипнотизера будут перевозить либо через Беларусь и Польшу, либо через Армению и Грузию, а затем через Молдову.

Известно, что Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области. В 1996 году он заявлял, что покинул свою квартиру в Киеве и получил российское гражданство.

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Родители Кашпировского и его дочь Елена похоронены на Центральном Винницком кладбище. Сейчас там возможно захоронение только на семейном участке. Отмечается: когда 50-летняя дочь гипнотизера трагически погибла в 2018 году в Канаде, он перевез её тело в Украину.

Кстати, сам Кашпировский просил, чтобы его кремировали.

Место, где похоронят Кашпировского Фото: руские СМИ

Что известно о Кашпировском

Кашпировский прославился в конце 1980-х годов. Тогда он начал проводить "сеансы здоровья", которые транслировались по центральному телевидению. Анатолий также ездил на гастроли, собирая полные концертные залы. По его словам, он мог загипнотизировать человека через экран телевизора и даже погрузить его в сон.

В 2024 году Кашпировский гастролировал по России и предлагал своим поклонникам избавиться от рака, бесплодия, седины, аллергии и лишнего веса.

Анатолий Кашпировский Фото: Из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анатолий Кашпировский и Дмитрий Гордон знакомы много лет. Именно Дмитрий Гордон был рядом с Анатолием Кашпировским в период его становления и славы.

Народный артист России и актёр труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов скончался в возрасте 87 лет. В 2014 году он подписал письмо в поддержку политики Путина в Украине и оккупированном Крыму.

Кроме того, в столице России был найден мертвым 60-летний актёр Максим Глотов — уроженец Одессы, который в последние годы активно поддерживал политику РФ и гастролировал во временно оккупированном Крыму.