Телевізійного "цілителя" Анатолія Кашпіровського планують поховати в Україні, а саме у Вінниці. Там захоронені його батьки та донька.

У мережі оприлюднили фото могили, де, ймовірно, буде поховано Кашпіровського. Про це пишуть російські медіа.

Де поховають Кашпіровського

За інформацією джерел, труна з тілом відомого "цілителя" вже готова для транспортування та наразі перебуває в підмосковному ритуальному бюро. У Росії з Кашпіровським прощатимуться у траурному залі на Троєкуровському кладовищі.

Тіло гіпнотизера повезуть або через Білорусь і Польщу, або через Вірменію та Грузію, а потім Молдову.

Відомо, що Кашпіровський є уродженцем села Ставниця Хмельницької області. У 1996 році він заявляв, що залишив своє житло в Києві та отримав російське громадянство.

Батьки Кашпіровського та його донька Олена поховані на Центральному Вінницькому кладовищі. Зараз там можливе поховання лише на родинній ділянці. Зазначається: коли 50-річна дочка гіпнотизера трагічно загинула у 2018 році в Канаді, він перевіз її тіло до України.

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До речі, сам Кашпіровський просив, щоб його кремували.

Місце, де поховають Кашпіровського Фото: російські ЗМІ

Що відомо про Кашпіровського

Кашпіровський здобув славу наприкінці 1980-х років. Тоді він почав проводити "сеанси здоров’я", які транслювали на центральному телебаченні. Анатолій також їздив на гастролі, збираючи повні концертні зали. За його словами, він міг загіпнотизувати людину через екран телевізора і навіть занурити її в сон.

У 2024 році Кашпіровський гастролював по Росії і пропонував своїм шанувальникам позбутися раку, безпліддя, сивини, алергії та зайвої ваги.

Анатолій Кашпіровський Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анатолій Кашпіровський та Дмитро Гордон знайомі багато років. Саме Дмитро Гордон був поряд з Анатолієм Кашпіровським у період його становлення та слави.

Народний артист Росії та актор трупи Театру на Таганці Юрій Смирнов помер у віці 87 років. У 2014 році він підписав лист на підтримку політики Путіна в Україні та окупованому Криму.

Крім того, у столиці Росії знайшли мертвим 60-річного актора Максима Глотова — уродженця Одеси, який останні роки активно підтримував політику РФ та гастролював у тимчасово окупованому Криму.