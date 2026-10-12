Алина Доротюк объяснила, почему посмотрела слитое видео Елены Тополи

Украинская журналистка Алина Доротюк отреагировала на обвинения, прозвучавшие после её комментария о русском языке Елены Тополи в слитом видео зимой.

Журналистка пришла на интервью к Славе Дёмину, который спросил, зачем она вообще смотрела это видео.

Почему Доротюк спросила о русском Тополи

"Потому что мне его прислали с неизвестного канала в Telegram. Я открываю всё, что мне приходит. Не у всех, не у большого количества людей есть мой контакт в Telegram. Обычно такие сообщения приходят либо в рамках рабочего сотрудничества, либо от кого-то из моего ближайшего окружения. Когда мне приходит такое, я всегда открываю. Я открыла, посмотрела первые несколько кадров, и меня действительно удивил русский язык", — говорит журналистка.

По словам Алины, сразу после этого она уже увидела этот скандал в новостях.

Видео дня

"Эти новости уже повсюду", — отметила Доротюк.

На это Дёмин спросил, уместно ли вообще обсуждать вопрос языка на фоне такого скандала.

"А у меня к тебе вопрос: ты смотрел всё интервью в течение двух часов до этого вопроса? Ты не считаешь, что довольно нелепо строить свою пиар-стратегию на основе слитого видео? И рассказывать о новых подробностях этого интимного видео в течение двух часов. И, конечно же, у людей, которые посмотрели это интервью за три недели до этого, вообще не возникло вопроса, почему я задала именно тот вопрос, который я задала", — ответила она.

Елена Тополя Фото: Соцсети

По словам Алины, её действительно огорчают люди, которые публично демонстрируют патриотическую позицию, которой сами не следуют в жизни.

"Я, как человек, имею право на собственную точку зрения. У меня есть определённая позиция. Я неизменно отстаиваю её на протяжении последних пяти лет. И да, я имею право на эту позицию", — отметила интервьюерша.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя пояснила, что использовала русский язык во время записи скандального видео лишь как жест сочувствия собеседнику, которому было трудно давался украинский язык.

Певица наконец назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" её личное видео. Мужчине грозит не менее 7 лет лишения свободы за вымогательство. К этому делу фигуранту добавили ещё две статьи.

Кроме того, артистка раскрыла новые подробности расследования скандала, связанного с утечкой её личного видео.