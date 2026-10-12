Аліна Доротюк пояснила, чому подивилася злите відео Олени Тополі

Українська інтервʼюерка Аліна Доротюк відреагувала на закиди після її коментаря про російську мову Олени Тополі на злитому відео взимку.

Журналістка прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна, який запитав, навіщо вона взагалі дивилася те відео.

Чому Доротюк питала про російську Тополі

"Тому що мені його кинули з невідомого Telegram-каналу. Я відкриваю все, що мені надходить. Не у всіх, не у великої кількості людей є мій контакт у Telegram. Приходить щось таке зазвичай або по робочій співпраці або від когось з мого близького оточення. Коли мені приходить, я завжди відкриваю. Я відкрила, подивилась реально перших кілька кадрів і мене реально різанула російська мова", — каже журналістка.

За словами Аліни, одразу після цього вона вже в новинах побачила скандал.

"Вже скрізь були ці новини", — зазначила Доротюк.

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На це Дьомін запитав, хіба взагалі доречно, обговорювати питання мови на фоні такого скандалу.

"А в мене питання до тебе: ти дивився все інтервʼю дві години до цього питання? Ти не вважаєш, що крінжово будувати свою піар-стратегію на основі злитого відео? І розповідати про нові подробиці цього інтимного відео протягом двох годин. І, звісно, що люди, які подивилися це інтервʼю три тижні до того, у них взагалі не виникло питання, чому я поставила, власне, те питання, яке я поставила", — відповіла вона.

Олена Тополя Фото: Соцмережі

За словами Аліни, її справді засмучують люди, які транслюють на загал патріотичну позицію, якої не дотримуються самі в житті.

"Я як людина маю право на власну точку зору. У мене є певна позиція. Я її транслюю незмінно протягом останніх пʼять років. І так, я маю право на цю позицію", — зазначила інтервʼюерка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя пояснила, що використала російську мову під час запису скандального відео лише як емпатичний крок назустріч співрозмовникові, якому важко давалася українська.

Співачка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео. Чоловіку загрожує щонайменше 7 років ув'язнення за вимагання. До цієї справи фігуранту додали ще дві статті.

Крім того, артистка розкрила нові деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео.