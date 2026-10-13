47-летняя народная депутатка внезапно отменила свадьбу с военным

47-летняя народная депутатка Юлия Яцик была помолвлена с военным Александром Игнатьевым. Однако она неожиданно отменила свадьбу.

Пара должна была официально заключить брак 10 октября. По словам Яцик, она мечтала об этом дне еще с детства, но приняла самое трудное решение — расстаться с любимым. Об этом народный депутат сообщила на своей странице в Facebook.

Юлия Яцик отменила свадьбу с военным

Как отметила депутат, в какой-то момент нужно смотреть в глаза реальности, а не жить в бесконечных надеждах, что всё изменится.

"День, о котором я мечтала с детства, — день создания моей собственной семьи. Однако этот праздник так и не наступил. Свадьба отменена. Это, пожалуй, одно из самых тяжелых решений: отказаться не от человека, а от всего того мира, который ты с ним строила, прощая то, что не стоило прощать", – написала Яцик.

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В то же время народный депутат подчеркнула, что для неё семья — это место, где любовью дорожат, а не пользуются ею. По её мнению, мужчина, готовый к созданию семьи, привносит в неё зрелость, ответственность и защиту для своей женщины.

"Если этого нет, брак обречен стать ловушкой, в которой тебя постепенно обесценивают, пока ты не потеряешь себя полностью, угождая чьим-то прихотям и заслуживая их любовь", — отметила Яцик.

Юлия Яцик и Александр Игнатьев Фото: Instagram

Кроме того, депутат заявила, что отмененная свадьба стала последней каплей, когда любимый выбрал не её. Поэтому Яцик решила теперь жить для себя.

"Сегодня я отпраздновала день, когда была поставлена окончательная точка. В том ненавистном платье, которое выбрала не я сама, а он подарил мне после возвращения из месячного пребывания с бывшей и своей семьёй. В день, который выбирала тоже не я, и таким образом, который в очередной раз доказал мне, что не только в этот день, но и все эти четыре с половиной года в этих отношениях я всегда была одна. Ничего не просила, не требовала, не ставила ультиматумов, а просто любила", – добавила народная депутатка.

Юлия Яцик в свадебном платье Фото: Instagram

Личная жизнь Юлии Яцик

Народный депутат не замужем и воспитывает сына Артема. Она состояла в отношениях с Александром Игнатьевым, полковником одной из бригад Вооруженных сил Украины. Пара была вместе 4,5 года и активно делилась в сети романтическими снимками.

Юлия Яцик с сыном Фото: Instagram Юлия Яцик и Александр Игнатьев Фото: Instagram

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