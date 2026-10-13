47-річна нардепка раптово скасувала весілля з військовим

47-річна народна депутатка Юлія Яцик була заручена з військовим Олександром Ігнатьєвим. Однак вона несподівано скасувала весілля.

Пара мала офіційно укласти шлюб 10 жовтня. За словами Яцик, вона мріяла про цей день ще з дитинства, але ухвалила найважче рішення – розійтись з коханим. Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Юлія Яцик скасувала весілля з військовим

Як зазначила депутатка, у певний момент потрібно побачити реальність, а не жити у нескінченних сподіваннях, що все зміниться.

"День, про який я мріяла з дитинства, – день створення моєї власної сім'ї. Проте свята не настало. Весілля скасовано. Це, мабуть, одне з найважчих рішень: відмовитися не від людини, а від того цілого світу, який ти з ним будувала, прощаючи те, що не варто було прощати", – написала Яцик.

Видео дня

Водночас нардепка наголосила, що для неї родина – це місце, де коханням дорожать, а не користуються. На її думку, чоловік, що готовий до створення сім'ї, приносить у неї зрілість, відповідальність і захист для своєї жінки.

"Якщо цього немає, шлюб приречений стати пасткою, в якій тебе поступово знецінюють, доки ти не втратиш себе повністю, догоджаючи чиїмось забаганкам та заслужуючи їхню любов", – зазначила Яцик.

Юлія Яцик та Олександр Ігнатьєв Фото: Instagram

Крім цього, депутатка заявила, що скасоване весілля стало останнім кроком, коли коханий обрав не її. Тому Яцик вирішила тепер жити для себе.

"Сьогодні я відсвяткувала день остаточної крапки. У ненависній сукні, яку обрала не я сама, а він подарував мені після повернення з місячного проживання з колишньою і своєю родиною. В дату, яку обирала теж не я, і в спосіб, який вкотре довів мені, що не лише в цей день, а всі ці чотири з половиною роки в цих стосунках я завжди була сама. Нічого не просила, не вимагала, не ставила ультиматумів, а просто кохала", – додала нардепка.

Юлія Яцик у весільній сукні Фото: Instagram

Особисте життя Юлії Яцик

Народна депутатка незаміжня і виховує сина Артема. Вона перебувала у стосунках з Олександром Ігнатьєвим, полковником однієї з бригад Збройних сил України. Пара була разом 4,5 роки і активно ділилась у мережі романтичними знімками.

Юлія Яцик із сином Фото: Instagram Юлія Яцик та Олександр Ігнатьєв Фото: Instagram

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