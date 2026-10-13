"Сердце разбито на куски": муж Федишин сообщил, что семья потеряла ребенка

Ирина Федишин сейчас находится в тяжелом состоянии. Муж певицы Виталий Човник сообщил о том, что она потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

В своем посте в Instagram Виталий Човник написал, что Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии.

"Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и ее… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал он в соцсетях.

Сообщение Виталия Човника Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В августе 39-летняя Ирина Федишин объявила о своей третьей беременности. Певица поделилась этой радостной новостью со своими поклонниками на своей странице в Instagram.

Кроме того, ранее Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации о повторной "свадьбе" стала особая дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.