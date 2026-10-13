"Серце розбите на шматки": чоловік Федишин повідомив, що родина втратила дитину

Ірина Федишин зараз знаходиться у важкому стані. Чоловік співачки Віталій Човник повідомив про втрату нею дитини на етапі вагітності.

У своєму дописі в Instagram Віталій Човник написав, що Ірина жива, але переживає важкий стан.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її…Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав він у соцмережах.

Повідомлення Віталія Човника Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що

В серпні 39-річна Ірина Федишин оголосила про третю вагітність. Радісною звісткою співачка поділилася із своїм шанувальниками на сторінці в Instagram.

Також раніше Федишин поділилася зворушливими кадрами у весільній сукні. Приводом для публікації повторного "весілля" стала особлива дата — подружжя відзначило 20-ту річницю свого шлюбу.