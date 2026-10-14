Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо до пластических операций (фото)
Украинская блогерша Анастасия Покрещук поделилась в соцсети архивным фото, на котором показала своё лицо до пластических операций. Таким образом, она ответила на вопросы подписчиков, которых интересовало, как звезда выглядела раньше.
Соответствующее фото Покрещук опубликовала в Instagram-stories (justqueen88). На снимке Анастасия улыбается, сидя в заведении с чашкой кофе.
Как выглядела обладательница самых широких скул в мире
Поклонники поинтересовались у Покрещук, как бы она описала свою внешность до всех пластических операций. Блогерша кратко ответила: "Обычная", и поделилась архивной фотографией.
Пластические операции Покрещук
Анастасия рассказывала, что довольно часто обращалась к пластическим хирургам, чтобы изменить свою внешность. Так, девушка увеличивала грудь, губы и скулы. Также она делала пластику ягодиц и живота.
Кроме того, Покрещук удалила грудные имплантаты Биша и сделала липосакцию. По словам блогерши, она может удалить имплантаты в любой момент.
Кстати, недавно блогерша заявила, что хочет избавиться от скул. Сейчас Анастасия проходит все необходимые процедуры и постепенно возвращает себе естественный вид.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Анастасия Покрещук призналась, что по "разным причинам" не может выносить ребенка. При этом девушка не уточнила, связано ли её заболевание с увлечением филлерами.
- Также блогер назвала параметры своего тела и призналась, какая пластическая операция была самой болезненной.
Кроме того, Анастасия Покрещук впервые публично заговорила о браке и детях. В новом видео она поделилась ответом своей матери, которая удивила довольно нетипичным взглядом на жизнь дочери.