Украинка с самыми большими скулами в мире показала лицо до пластических операций (фото)

Украинская блогерша Анастасия Покрещук поделилась в соцсети архивным фото, на котором показала своё лицо до пластических операций. Таким образом, она ответила на вопросы подписчиков, которых интересовало, как звезда выглядела раньше.

Соответствующее фото Покрещук опубликовала в Instagram-stories (justqueen88). На снимке Анастасия улыбается, сидя в заведении с чашкой кофе.

Как выглядела обладательница самых широких скул в мире

Поклонники поинтересовались у Покрещук, как бы она описала свою внешность до всех пластических операций. Блогерша кратко ответила: "Обычная", и поделилась архивной фотографией.

Анастасия Покрещук до пластических операций Фото: Instagram

Пластические операции Покрещук

Анастасия рассказывала, что довольно часто обращалась к пластическим хирургам, чтобы изменить свою внешность. Так, девушка увеличивала грудь, губы и скулы. Также она делала пластику ягодиц и живота.

Кроме того, Покрещук удалила грудные имплантаты Биша и сделала липосакцию. По словам блогерши, она может удалить имплантаты в любой момент.

Видео дня

Кстати, недавно блогерша заявила, что хочет избавиться от скул. Сейчас Анастасия проходит все необходимые процедуры и постепенно возвращает себе естественный вид.

Как сейчас выглядит Анастасия Покрещук Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Покрещук призналась, что по "разным причинам" не может выносить ребенка. При этом девушка не уточнила, связано ли её заболевание с увлечением филлерами.

Также блогер назвала параметры своего тела и призналась, какая пластическая операция была самой болезненной.

Кроме того, Анастасия Покрещук впервые публично заговорила о браке и детях. В новом видео она поделилась ответом своей матери, которая удивила довольно нетипичным взглядом на жизнь дочери.