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Українка з найбільшими вилицями у світі показала обличчя до пластичних операцій (фото)

Як виглядає українка з найбільшими вилицями у світі - Анастасія Покрещук
Анастасія Покрещук | Фото: Скрін відео

Українська блогерка Анастасія Покрещук поділилась у соцмережі архівним фото, на якому показала своє обличчя до пластичних операцій. Таким чином, вона відповіла на питання підписників, яких цікавило, який вигляд зірка мала раніше.

Відповідне фото Покрещук оприлюднила в Instagram-stories (justqueen88). У кадрі Анастасія позувала усміхненою, сидячи в закладі з чашкою кави.

Як виглядала власниця найбільших вилиць у світі

Шанувальники поцікавились у Покрещук, як би вона описала свою зовнішність до всіх пластичних операцій. Блогерка коротко відповіла: "Звичайна", і поділилась архівною фотографією.

Українка з найбільшими вилицями у світі
Анастасія Покрещук до пластичних операцій
Фото: Instagram

Пластичні операції Покрещук

Анастасія розповідала, що доволі часто зверталася до пластичних хірургів, щоб змінити свою зовнішність. Так, дівчина збільшувала груди, губи і вилиці. Також вона робила пластику сідниць і живота.

Крім цього, Покрещук видаляла грудки Біша і робила ліпосакцію. За словами блогерки, вона може прибрати імпланти у будь-який момент.

Видео дня

До речі, нещодавно блогерка заявляла, що хоче позбутися вилиць. Наразі Анастасія робить усі необхідні процедури та поступово повертає природний вигляд.

Анастасія Покрещук
Як зараз виглядає Анастасія Покрещук
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Анастасія Покрещук вперше публічно заговорила про тему шлюбу та дітей. У новому відео вона поділилася відповіддю своєї матері, яка здивувала доволі нетиповим поглядом на життя доньки.