Українка з найбільшими вилицями у світі показала обличчя до пластичних операцій (фото)

Українська блогерка Анастасія Покрещук поділилась у соцмережі архівним фото, на якому показала своє обличчя до пластичних операцій. Таким чином, вона відповіла на питання підписників, яких цікавило, який вигляд зірка мала раніше.

Відповідне фото Покрещук оприлюднила в Instagram-stories (justqueen88). У кадрі Анастасія позувала усміхненою, сидячи в закладі з чашкою кави.

Як виглядала власниця найбільших вилиць у світі

Шанувальники поцікавились у Покрещук, як би вона описала свою зовнішність до всіх пластичних операцій. Блогерка коротко відповіла: "Звичайна", і поділилась архівною фотографією.

Анастасія Покрещук до пластичних операцій Фото: Instagram

Пластичні операції Покрещук

Анастасія розповідала, що доволі часто зверталася до пластичних хірургів, щоб змінити свою зовнішність. Так, дівчина збільшувала груди, губи і вилиці. Також вона робила пластику сідниць і живота.

Крім цього, Покрещук видаляла грудки Біша і робила ліпосакцію. За словами блогерки, вона може прибрати імпланти у будь-який момент.

Видео дня

До речі, нещодавно блогерка заявляла, що хоче позбутися вилиць. Наразі Анастасія робить усі необхідні процедури та поступово повертає природний вигляд.

Як зараз виглядає Анастасія Покрещук Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Покрещук зізналася, що з "різних причин" не може виносити дитину. При цьому дівчина не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.

Також блогерка назвала параметри свого тіла і зізналася, яка пластична операція була найболючішою.

Крім того, Анастасія Покрещук вперше публічно заговорила про тему шлюбу та дітей. У новому відео вона поділилася відповіддю своєї матері, яка здивувала доволі нетиповим поглядом на життя доньки.