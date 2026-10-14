Українка з найбільшими вилицями у світі показала обличчя до пластичних операцій (фото)
Українська блогерка Анастасія Покрещук поділилась у соцмережі архівним фото, на якому показала своє обличчя до пластичних операцій. Таким чином, вона відповіла на питання підписників, яких цікавило, який вигляд зірка мала раніше.
Відповідне фото Покрещук оприлюднила в Instagram-stories (justqueen88). У кадрі Анастасія позувала усміхненою, сидячи в закладі з чашкою кави.
Як виглядала власниця найбільших вилиць у світі
Шанувальники поцікавились у Покрещук, як би вона описала свою зовнішність до всіх пластичних операцій. Блогерка коротко відповіла: "Звичайна", і поділилась архівною фотографією.
Пластичні операції Покрещук
Анастасія розповідала, що доволі часто зверталася до пластичних хірургів, щоб змінити свою зовнішність. Так, дівчина збільшувала груди, губи і вилиці. Також вона робила пластику сідниць і живота.
Крім цього, Покрещук видаляла грудки Біша і робила ліпосакцію. За словами блогерки, вона може прибрати імпланти у будь-який момент.
До речі, нещодавно блогерка заявляла, що хоче позбутися вилиць. Наразі Анастасія робить усі необхідні процедури та поступово повертає природний вигляд.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Анастасія Покрещук зізналася, що з "різних причин" не може виносити дитину. При цьому дівчина не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.
- Також блогерка назвала параметри свого тіла і зізналася, яка пластична операція була найболючішою.
Крім того, Анастасія Покрещук вперше публічно заговорила про тему шлюбу та дітей. У новому відео вона поділилася відповіддю своєї матері, яка здивувала доволі нетиповим поглядом на життя доньки.