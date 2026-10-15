"Тело умирало": Мила Нитич поразила, как похудела на 12 кг благодаря уколам
Украинская певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала о своем похудении. Звезда сбросила 12 килограммов благодаря препаратам "Оземпик" и "Мунджаро". Однако теперь, после уколов, артистка сталкивается с тяжелыми последствиями.
Три года назад Мила Нитич принимала Оземпик, а затем — Мунджаро. В результате артистка похудела на 12 килограммов, но сейчас у неё произошёл откат, и она снова набрала 6 кг. Об этом знаменитость рассказала в интервью Славе Дёмину.
Ужасные последствия похудения с помощью инъекций
По словам Милы, она начала делать уколы Мунджаро не потому, что хотела похудеть. У певицы обнаружили инсулинорезистентность, иу неё был преддиабет.
Нитич призналась, что во время приема Оземпика она вообще не хотела есть, а на Мунджаро питалась нормально. Однако это никак не влияет на то, что происходит после курса препарата.
"Я полгода принимала Мунджаро, а три месяца назад перестала. После отмены препарата у меня возникли проблемы с органами, но больше всего это сказалось на желудочно-кишечном тракте", — рассказала Мила.
Сейчас певица находится в периоде восстановления. Она приводит своё здоровье в порядок, так как у неё много проблем — например, белок плохо усваивался её организмом.
Мила призвала не искать волшебной таблетки для похудения, потому что её не существует.
Тело умирало
Кроме того, Нитич призналась, что после похудения чувствовала себя очень несчастной. Ей даже не хотелось жить, потому что у неё болело всё тело.
"Когда я весила 61 килограмм, я была очень худая, красивая, но несчастная. Я просыпалась и не хотела жить, потому что тело болит, тебя ничего не радует. Последним каплей стало то, что, когда я ехала домой в машине, у меня в голове возникла мысль, что моё тело умирает", — рассказала певица.
Отметим, что на сегодняшний день артистка весит 66 килограммов при росте 170 сантиметров.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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