"Тело умирало": Мила Нитич поразила, как похудела на 12 кг благодаря уколам

Украинская певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала о своем похудении. Звезда сбросила 12 килограммов благодаря препаратам "Оземпик" и "Мунджаро". Однако теперь, после уколов, артистка сталкивается с тяжелыми последствиями.

Три года назад Мила Нитич принимала Оземпик, а затем — Мунджаро. В результате артистка похудела на 12 килограммов, но сейчас у неё произошёл откат, и она снова набрала 6 кг. Об этом знаменитость рассказала в интервью Славе Дёмину.

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По словам Милы, она начала делать уколы Мунджаро не потому, что хотела похудеть. У певицы обнаружили инсулинорезистентность, иу неё был преддиабет.

Нитич призналась, что во время приема Оземпика она вообще не хотела есть, а на Мунджаро питалась нормально. Однако это никак не влияет на то, что происходит после курса препарата.

"Я полгода принимала Мунджаро, а три месяца назад перестала. После отмены препарата у меня возникли проблемы с органами, но больше всего это сказалось на желудочно-кишечном тракте", — рассказала Мила.

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Сейчас певица находится в периоде восстановления. Она приводит своё здоровье в порядок, так как у неё много проблем — например, белок плохо усваивался её организмом.

Мила призвала не искать волшебной таблетки для похудения, потому что её не существует.

Как сейчас выглядит Мила Нитич Фото: Скрин видео

Тело умирало

Кроме того, Нитич призналась, что после похудения чувствовала себя очень несчастной. Ей даже не хотелось жить, потому что у неё болело всё тело.

"Когда я весила 61 килограмм, я была очень худая, красивая, но несчастная. Я просыпалась и не хотела жить, потому что тело болит, тебя ничего не радует. Последним каплей стало то, что, когда я ехала домой в машине, у меня в голове возникла мысль, что моё тело умирает", — рассказала певица.

Отметим, что на сегодняшний день артистка весит 66 килограммов при росте 170 сантиметров.

Мила Нитич похудела Фото: Instagram

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